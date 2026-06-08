Đua thuyền Việt Nam thắng lớn tại các giải đấu quốc tế

Những ngày qua, các đội tuyển đua thuyền Việt Nam đã ghi dấu ấn tại nhiều giải đấu châu lục khi mang về hơn 20 huy chương các loại, tạo đà để chinh phục những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Đội tuyển rowing biển Việt Nam gặt hái nhiều thành công tại Giải vô địch rowing biển châu Á 2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, đội tuyển rowing biển Việt Nam đã khép lại hành trình tại Giải vô địch rowing biển châu Á 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 4-7/6 với thành tích ấn tượng: giành tổng cộng 8 huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Trong lần đầu tiên tham dự Giải vô địch rowing biển châu Á, đội tuyển rowing biển Việt Nam đã tạo dấu ấn mạnh mẽ với những kết quả tích cực, góp phần mang thêm tin vui cho thể thao đua thuyền Việt Nam trong mùa giải quốc tế năm nay.

Hai tấm Huy chương Vàng của đội tuyển Việt Nam thuộc về Hoàng Võ Kiều Loan ở nội dung U19 nữ thuyền đơn (W1X) và cặp vận động viên Ngọc Minh Châu - Nguyễn Thị Ngọc Ánh ở nội dung U16 nữ thuyền đôi (W2X).

Ở các nội dung khác, các tay chèo Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công khi giành 4 Huy chương Bạc. Trong đó, Ngọc Minh Châu đoạt Huy chương Bạc nội dung U16 nữ thuyền đơn (W1X). Ba tấm Huy chương Bạc còn lại thuộc về cặp Lưu Đức Thành Long - Dương Quang Phước ở nội dung U19 nam thuyền đôi (M2X), cặp Phạm Thị Thùy Dung - Mai Thị Ý Nhi ở nội dung U19 nữ thuyền đôi (W2X) và cặp Nguyễn Lâm Kiều Diễm - Trần Thị Ánh Tuyết ở nội dung Open nữ thuyền đôi (W2X).

Ở các nội dung tranh Huy chương Đồng, vận động viên Nguyễn Thị Anh Thơ giành HCĐ nội dung Open nữ thuyền đơn (W1X). Nguyễn Thị Anh Thơ cùng Khúc Tiến Dũng mang về thêm một Huy chương Đồng ở nội dung Open thuyền đôi hỗn hợp (Mix2X), giúp rowing biển Việt Nam hoàn tất thành tích 8 huy chương tại giải đấu.

Kết quả trên cho thấy sự chuẩn bị tích cực của đội tuyển rowing biển Việt Nam và tiềm năng phát triển của một nội dung còn mới tại Việt Nam. Dù mới được đầu tư trong những năm gần đây, rowing biển đã từng bước ghi nhận những bước tiến tại các sân chơi quốc tế.

Thành công tại Giải vô địch rowing biển châu Á 2026 là kết quả từ nỗ lực của các vận động viên, huấn luyện viên và đội ngũ chuyên môn trong quá trình xây dựng lực lượng, nâng cao trình độ thi đấu, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Đáng chú ý, rowing biển sẽ chính thức được đưa vào chương trình thi đấu của Olympic Los Angeles 2028. Đây được xem là cơ hội để rowing Việt Nam hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất tham dự Thế vận hội trong thời gian tới.

Trong khi đó, tại Kazakhstan, đội tuyển canoeing Việt Nam đã khép lại Giải vô địch trẻ và U23 canoeing châu Á 2026 với thành tích ấn tượng, giành tổng cộng 14 huy chương, gồm 4 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 7 Huy chương Đồng.

Trong thành công chung của đội tuyển, vận động viên Diệp Thị Hương là gương mặt nổi bật nhất khi xuất sắc giành 3 Huy chương Vàng cá nhân và 1 Huy chương Vàng đồng đội, tiếp tục khẳng định vị trí của một trong những tay chèo hàng đầu của canoeing Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Theo Ban huấn luyện đội tuyển canoeing Việt Nam, ở nhóm tuổi U23, Diệp Thị Hương thi đấu ấn tượng và liên tiếp giành Huy chương Vàng ở các nội dung C1-200m, C1-500m và C1-1.000m.

Đặc biệt, 2 tấm Huy chương Vàng ở nội dung C1-200m và C1-500m giúp vận động viên thuộc Thể thao Công an nhân dân bảo vệ thành công ngôi vô địch từng giành được tại giải đấu năm 2025.

Ngoài thành tích cá nhân, Diệp Thị Hương còn cùng các vận động viên Nguyễn Hồng Thái, Lê Thị Lan Anh và Phùng Thị Ngọc Diễm giành Huy chương Vàng nội dung C4-500m U23. Đây là kết quả ghi nhận sự chuẩn bị tích cực của các tay chèo trẻ Việt Nam tại giải đấu quy tụ khoảng 350 vận động viên đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ở nhóm tuổi U23, bên cạnh 4 Huy chương Vàng, đội tuyển canoeing Việt Nam còn giành 1 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng. Tấm Huy chương Bạc thuộc về cặp vận động viên Nguyễn Hồng Thái - Lê Thị Lan Anh ở nội dung C2-500m.

Ba Huy chương Đồng lần lượt thuộc về Nguyễn Hồng Thái - Lê Thị Lan Anh ở nội dung C2-200m; Hoàng Thị Lâm - Bùi Mai Hạnh ở nội dung WK2-500m; và bộ tứ Hoàng Thị Lâm, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Hường, Lý Thị Cầm ở nội dung WK4-500m.

Tại nhóm tuổi U18, các vận động viên trẻ Việt Nam cũng thi đấu nỗ lực, giành thêm 2 Huy chương Bạc và 4 v. Hai tấm Huy chương Bạc thuộc về đội C4-500m gồm Vũ Ngọc Uyên, Ca Thùy Loan, Lương Thị Yến Ly, Lê Thị Phương Minh và cặp Kim Thái Tú - Ma Thị Diệu Ngọc ở nội dung XC2-500m.

Bốn Huy chương Đồng ở nhóm tuổi U18 thuộc về Kim Thái Tú, Quách Tuấn Ánh, Ma Thị Diệu Ngọc và cặp Ma Thị Diệu Ngọc - Vũ Thị Ngọc Uyên.

Với thành tích 4 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 7 Huy chương Đồng tại Giải vô địch trẻ và U23 canoeing châu Á 2026, canoeing Việt Nam tiếp tục cho thấy sự trưởng thành của lực lượng vận động viên trẻ, đồng thời khẳng định vị thế tại đấu trường châu Á và tạo thêm động lực hướng tới những mục tiêu cao hơn ở các đấu trường lớn trong thời gian tới./.

Theo TTXVN