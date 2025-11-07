Lịch thi đấu của các Đội tuyển bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33

Các đội tuyển bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút cho SEA Games 33, diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

U22 Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 33. (Nguồn: VFF)

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam

Tại SEA Games 33, Đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Kim Sang-sik nằm ở bảng B cùng với các đội U22 Malaysia và U22 Lào.

Theo lịch thi đấu mới nhất được ban tổ chức công bố, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ thi đấu ở sân Tinsulanon (tỉnh Songkhla, Thái Lan), thay vì thi đấu ở sân 700th Anniversay (Chiang Mai) như lịch cũ.

Cụ thể, U23 Việt Nam sẽ ra quân gặp U22 Lào vào ngày 4/12, sớm hơn 1 ngày so với dự kiến được đưa ra trước đó.

Trận đấu còn lại của đội tuyển U22 Việt Nam tại vòng bảng là trận gặp U22 Malaysia, vào ngày 11/12. Cả hai trận đấu này đều bắt đầu từ lúc 18 giờ 30.

Nếu lọt vào bán kết và chung kết, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ thi đấu ở sân Rajamangala tại Bangkok. Các trận bán kết và tranh huy chương của nội dung bóng đá nam SEA Games 33 đều diễn ra ở sân bóng này.

Để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đã công bố danh sách 26 cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam tập trung đợt 4 năm 2025.

Đây là đợt tập trung quy tụ lực lượng mạnh nhất kể từ đầu năm nay của đội tuyển U22 Việt Nam, với thành phần được sàng lọc kỹ lưỡng qua nhiều đợt tập huấn và thi đấu quốc tế.

Nhiều gương mặt nổi bật từng khoác áo Đội tuyển quốc gia tiếp tục góp mặt như Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc.., cùng các trụ cột đã góp công lớn trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 như Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Phạm Lý Đức.

Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 9/11 tới dưới sự dẫn dắt của Quyền Huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh, sau đó lên đường sang Trung Quốc tham dự CFA Team China Panda Cup 2025.

Giải đấu này sẽ diễn ra từ 12 đến 18/11 tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), quy tụ bốn đội tuyển lứa tuổi U22 gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan và Việt Nam. Đây là cơ hội để các cầu thủ cọ xát trước khi bước vào SEA Games.

Ngay sau khi kết thúc Panda Cup 2025, Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập huấn mang tính tổng duyệt cho SEA Games 33 từ ngày 23/11. Giai đoạn này, đội sẽ tập luyện tại Vũng Tàu, sau đó lên đường sang Thái Lan vào ngày 2/12 để tham dự Đại hội.

Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam đá tại đâu?

Theo thông báo mới nhất, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu tại Chonburi. Tại SEA Games 33, đoàn quân của Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng bảng với các đội Myanmar, Malaysia và Philippines.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Malaysia ngày 5/12, chạm trán với Philippines ngày 8/12 và gặp Myanmar ngày 11/12.

Philippines và Myanmar được xem là thử thách không dễ dàng với Việt Nam. Philippines từng vô địch ASEAN Cup 2022 trong khi Myanmar vào đến chung kết vào đến chung kết SEA Games 32 tại Campuchia và ASEAN Cup 2025 tại Hải Phòng.

Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào bán kết diễn ra ngày 14/12 tại sân Chonburi hoặc TNSU Chonburi, tùy theo kết quả thi đấu của đội chủ nhà Thái Lan. Trận chung kết và tranh huy chương đồng tổ chức ngày 17/12 tại sân Chonburi.

Lịch thi đấu của Đội tuyển Futsal

Đội tuyển Futsal nam Việt Nam rơi vào bảng đấu được nhận định khó khăn với sự góp mặt của chủ nhà Thái Lan, cùng với Indonesia, Malaysia và Myanmar.

Ở nội dung futsal, đội tuyển futsal nam Việt Nam thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt cùng các đối thủ Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Các trận đấu diễn ra tại Nhà thi đấu Nonthaburi.

Theo lịch, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ gặp Malaysia ngày 16/12, gặp Indonesia ngày 17/12, gặp Thái Lan ngày 18/12 và khép lại giải bằng trận gặp Myanmar ngày 19/12.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam do Huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng dẫn dắt nằm ở bảng B cùng Indonesia và Myanmar. Các trận đấu được tổ chức tại BTU Hall (Đại học Bangkok Thonburi).

Đội sẽ thi đấu trận ra quân gặp Indonesia ngày 12/12 và thi đấu trận còn lại vòng bảng với Myanmar ngày 14/12. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết diễn ra ngày 16/12, trước khi bước vào trận chung kết và tranh huy chương đồng ngày 18/12./.

Theo TTXVN