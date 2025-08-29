Ngày 28/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí gia hạn lần cuối sứ mệnh của Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) trước khi lực lượng này rút quân.

Ngày 28/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí gia hạn lần cuối sứ mệnh của Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) trước khi lực lượng này rút quân.

LHQ thông qua nghị quyết gia hạn lần cuối sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Liban

Theo nghị quyết được Hội đồng Bảo an thông qua, nhiệm vụ hiện tại của UNIFIL sẽ được gia hạn đến ngày 31/12/2026. Nghị quyết cũng yêu cầu UNIFIL bắt đầu rút quân “một cách trật tự và an toàn” kể từ ngày này và hoàn tất việc rút quân trong vòng một năm.

Trong thời gian UNIFIL giải thể, Liên hợp quốc sẽ duy trì một lực lượng quy mô nhỏ để bảo vệ nhân sự, cơ sở vật chất và tài sản của UNIFIL, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang và an ninh Liban.

Nghị quyết cũng kêu gọi Chính phủ Liban tuân thủ đầy đủ tất cả các điều khoản của Thỏa thuận Quy chế Lực lượng năm 1995, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến quyền tự do di chuyển của UNIFIL trên khắp Liban, cũng như các đặc quyền và quyền miễn trừ của lực lượng này.

Liên hợp quốc đồng thời kêu gọi Chính phủ Liban thực hiện tất cả các biện pháp phù hợp để đảm bảo an toàn và an ninh của UNIFIL như về nhân sự, thiết bị và cơ sở vật chất liên quan.

Trong tuyên bố liên quan, Thủ tướng Liban Nawaf Salam bày tỏ hoan nghênh quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và khẳng định đây là kết quả của sự đồng thuận quốc tế nhằm hỗ trợ ổn định ở miền Nam Liban.

UNIFIL được thành lập năm 1978. Với hơn 10.000 binh sĩ, lực lượng này đảm nhận nhiệm vụ tuần tra biên giới phía Nam Liban, giáp với Israel. Nhiệm kỳ hiện tại của UNIFIL kết thúc vào ngày 31/8./.

