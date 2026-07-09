LHQ quan ngại sâu sắc trước vòng xoáy trả đũa quân sự Mỹ - Iran

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres vừa bày tỏ quan ngại sâu sắc trước làn sóng đối đầu quân sự mới giữa Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi hai bên lập tức kiềm chế và nối lại đàm phán nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng tại khu vực Trung Đông.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế, nối lại đối thoại. Ảnh: UN.

Phát biểu ngày 8/7 thông qua người phát ngôn Stephane Dujarric, người đứng đầu LHQ cho rằng các vụ đụng độ quân sự trong 24 giờ qua có nguy cơ phá vỡ những tiến triển ngoại giao mà Washington và Tehran đã đạt được trước đó. Ông đồng thời cảnh báo việc tái diễn một cuộc xung đột quy mô lớn sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với người dân trong khu vực, hòa bình và an ninh quốc tế cũng như nền kinh tế toàn cầu.

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi tất cả các bên thực hiện kiềm chế tối đa, tránh mọi hành động làm leo thang căng thẳng, tuân thủ luật pháp quốc tế và sớm quay trở lại bàn đàm phán để giải quyết các bất đồng thông qua con đường ngoại giao. Tổ chức đa phương lớn nhất thế giới khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ mọi nỗ lực nhằm ngăn chặn xung đột tái bùng phát và thúc đẩy một giải pháp toàn diện, lâu dài.

Trong khi đó, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 8/7 xác nhận quân đội nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran trong ngày thứ hai liên tiếp. Washington cho biết các cuộc tấn công nhằm làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định sẽ buộc Tehran phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại và thuyền viên dân sự đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 8/7 xác nhận quân đội nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran trong ngày thứ hai liên tiếp. Ảnh: CNN.

Theo truyền thông nhà nước Iran, các đợt không kích của Mỹ đã khiến 8 binh sĩ Iran thiệt mạng. Ngoài ra, hai ngư dân đã tử vong và hai người khác bị thương tại tỉnh Hormozgan ở miền Nam nước này.

Về phần mình, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào 85 mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực, trong đó có căn cứ của Hạm đội 5 tại Bahrain và căn cứ không quân Ali Al-Salem ở Kuwait.

Diễn biến mới nhất cho thấy vòng xoáy trả đũa quân sự giữa hai bên đang tiếp tục gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn lan rộng tại Trung Đông và ảnh hưởng tới an ninh hàng hải cũng như thị trường năng lượng toàn cầu.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua/Anadolu.