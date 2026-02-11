Mỹ-Israel tăng cường đối thoại chiến lược tại Nhà Trắng

Văn phòng Thư ký Báo chí Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng trong ngày 11/2 (giờ địa phương) trong khuôn khổ cuộc gặp song phương. Cuộc tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh các vấn đề an ninh Trung Đông và những tính toán chiến lược tiếp tục chiếm vị trí trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ở Washington D.C., ngày 7/4/2025. Ảnh: The Times of Israel.

Phát biểu tại họp báo thường kỳ, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump sẽ có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Israel, đồng thời lưu ý chương trình làm việc trong tuần của Nhà Trắng cũng tập trung vào các nội dung về năng lượng và định hướng điều chỉnh chính sách theo hướng giảm rào cản quy định.

Quan hệ Mỹ – Israel lâu nay được Washington xác định là một trong những trụ cột trong cấu trúc chính sách tại Trung Đông. Cuộc gặp lần này được cho là nhằm rà soát các hồ sơ an ninh then chốt, trong bối cảnh môi trường khu vực tiếp tục có nhiều yếu tố phức tạp. Theo các nguồn tin quốc tế, phía Israel dự kiến nhấn mạnh vấn đề Iran và các nỗ lực ngoại giao liên quan hồ sơ hạt nhân.

Trước thềm hội đàm, xuất hiện thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc phương án tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực như một biện pháp gây sức ép trong trường hợp các kênh đàm phán không đạt tiến triển như mong đợi. Động thái này, nếu được triển khai, có thể phản ánh sự điều chỉnh trong cách tiếp cận chiến lược của Mỹ tại khu vực, đồng thời đặt ra các bài toán cân bằng an ninh phức tạp.

Hai nhà lãnh đạo sẽ bàn về việc củng cố quan hệ song phương và định hướng hợp tác nhằm duy trì ổn định tại Trung Đông. Ảnh: Jewish News.

Chương trình nghị sự tại Nhà Trắng dự kiến bao trùm các vấn đề an ninh khu vực, những quan ngại chiến lược chung và định hướng hợp tác nhằm duy trì ổn định tại Trung Đông, cùng với việc củng cố phối hợp song phương trong các lĩnh vực then chốt. Chi tiết nội dung trao đổi và các thông điệp chính thức sau hội đàm dự kiến sẽ được hai bên công bố khi cuộc gặp kết thúc.

Thanh Giang

Nguồn: Washington Post, Axios, JNS.