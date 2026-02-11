Xả súng tại trường trung học ở Canada, ít nhất 10 người thiệt mạng

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada xác nhận ít nhất 10 người, trong đó có nghi phạm, đã thiệt mạng trong một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, tỉnh British Columbia.

Cảnh sát bên ngoài Trường Trung học Tumbler Ridge. (Nguồn: X)

Theo Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP), 6 nạn nhân được phát hiện tử vong trong khuôn viên một trường trung học. Hai người khác thiệt mạng tại một căn nhà được cho là có liên quan đến vụ việc, và một nạn nhân tử vong trên đường được đưa tới bệnh viện.

Ngoài các trường hợp tử vong, ít nhất hai người đang trong tình trạng nguy kịch hoặc đe dọa tính mạng. Khoảng 25 người khác bị thương nhẹ và đã được kiểm tra, điều trị tại các cơ sở y tế địa phương. Nghi phạm được phát hiện đã tử vong ngay trong trường học, với dấu hiệu ban đầu cho thấy vết thương tự gây ra. Cảnh sát nhận định không có thêm nghi phạm nào khác và hiện không còn mối đe dọa đối với cộng đồng. Một số thông tin ban đầu cho rằng nghi phạm là nữ giới, song giới chức cho biết đang tiếp tục xác minh.

Ông Ken Floyd, cảnh sát Hoàng gia Canada xác nhận tay súng là một phụ nữ. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại họp báo, ông Ken Floyd, đại diện RCMP, mô tả hiện trường là “đặc biệt nghiêm trọng và hỗn loạn”, với nhiều nạn nhân thương vong được phát hiện khi lực lượng chức năng tiến hành rà soát. Công tác sơ cứu và phân loại nạn nhân được triển khai ngay lập tức. Các điều tra viên đang làm rõ diễn biến vụ việc và loại vũ khí được sử dụng. Giới chức địa phương cho biết các đội hỗ trợ tâm lý đã được huy động nhằm hỗ trợ học sinh, giáo viên, nhân viên cứu hộ và cộng đồng bị ảnh hưởng.

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Canada Mark Carney bày tỏ “bàng hoàng và đau xót” trước vụ xả súng, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và người thân các nạn nhân. Ông khẳng định chính phủ sẽ sát cánh cùng cộng đồng Tumbler Ridge trong giai đoạn khó khăn này.

Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra động cơ gây án và hoàn tất công tác nhận dạng các nạn nhân. Vụ việc được đánh giá là một trong những thảm kịch xả súng nghiêm trọng nhất tại Canada trong những năm gần đây, làm gia tăng lo ngại về tình trạng bạo lực súng đạn tại quốc gia vốn hiếm khi xảy ra các vụ tấn công hàng loạt.

Thanh Hằng

Nguồn:Reuters.