Iran ưu tiên giải pháp ngoại giao với Mỹ

Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với nhà báo Rick Sanchez của kênh RT tại Tehran ngày 10/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao với Mỹ, song đồng thời cũng chuẩn bị cho kịch bản xung đột nếu đàm phán thất bại.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: RT

Ông Araghchi nhấn mạnh Iran kiên định theo đuổi đối thoại, song cảnh báo nước này sẽ sẵn sàng tự vệ nếu căng thẳng leo thang. Theo ông Araghchi, ngoại giao là con đường duy nhất để giải quyết bất đồng, nhấn mạnh rằng công nghệ và tiến bộ khoa học không thể bị xóa bỏ bằng các cuộc không kích hay đe dọa quân sự. Tuy nhiên, ông cho biết những hành động quân sự trong quá khứ đã làm xói mòn nghiêm trọng lòng tin của Iran đối với Mỹ.

Liên quan đến chương trình hạt nhân, Ngoại trưởng Araghchi khẳng định hoạt động làm giàu urani của Iran hoàn toàn mang tính hòa bình, dựa trên các quyền chủ quyền chính đáng của nước này. Ông cho biết mức độ làm giàu urani phụ thuộc vào nhu cầu dân sự cụ thể: các nhà máy điện hạt nhân cần urani làm giàu dưới 5%, trong khi Lò phản ứng nghiên cứu Tehran – do Mỹ xây dựng trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979 – sử dụng nhiên liệu làm giàu ở mức 20% để sản xuất đồng vị phóng xạ phục vụ điều trị ung thư.

Tuy nhiên, ông Araghchi bác bỏ khả năng đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo cũng như các mối quan hệ khu vực của Iran, cho rằng những vấn đề này không liên quan đến hồ sơ hạt nhân. Ngoại trưởng Iran cũng nhấn mạnh rằng Tehran sẵn sàng đối đầu nếu ngoại giao thất bại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei. Ảnh: Vân Bình

Cũng trong ngày 10/2 (giờ địa phương), tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei tuyên bố rằng đối tác đàm phán của Iran là Mỹ, đồng thời nhấn mạnh phía Mỹ cần đưa ra các quyết định một cách độc lập, không để bị chi phối bởi áp lực từ bên ngoài hay những yếu tố mang tính “phá hoại”.

Bên cạnh đó, ông Esmail Baghaei chỉ trích mạnh mẽ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cho rằng ông Netanyahu là “kẻ hiếu chiến” khi nhiều lần tìm cách kéo Mỹ vào một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn với Iran. Ông cảnh báo rằng nếu Iran tiếp tục bị tấn công, nước này sẽ đáp trả bằng cách tấn công các tài sản và căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp khu vực.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, RT