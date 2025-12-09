Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

LHQ lên án Israel xâm nhập trụ sở cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine

Vân Bình
(Baothanhhoa.vn) - Liên Hợp Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc lực lượng cảnh sát Israel đột kích khu phức hợp của Cơ quan Cứu trợ Người tị nạn Palestine (UNRWA) ở Đông Jerusalem và kéo cờ Israel lên tại đây - một động thái bị xem là xâm phạm trắng trợn tính bất khả xâm phạm của các cơ sở Liên Hợp Quốc.

Liên Hợp Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc lực lượng cảnh sát Israel đột kích khu phức hợp của Cơ quan Cứu trợ Người tị nạn Palestine (UNRWA) ở Đông Jerusalem và kéo cờ Israel lên tại đây - một động thái bị xem là xâm phạm trắng trợn tính bất khả xâm phạm của các cơ sở Liên Hợp Quốc.

Văn phòng của cơ quan Liên hợp quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine( UNRWA) tại Jerusalem. Ảnh: CGTN

Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kịch liệt lên án vụ việc, đồng thời kêu gọi Israel “ngay lập tức thực hiện các bước cần thiết để khôi phục và duy trì sự toàn vẹn” của trụ sở UNRWA, cũng như tránh lặp lại bất kỳ hành động gây leo thang căng thẳng nào.

Ông Philippe Lazzarini – Tổng giám đốc UNRWA. Ảnh: CGTN

Ông Philippe Lazzarini - Tổng giám đốc UNRWA cho biết lực lượng Israel ngày 8.12 đã đưa xe tải và xe nâng xâm nhập vào bên trong khuôn viên, cắt đứt hệ thống liên lạc, tịch thu thiết bị công nghệ thông tin cùng nhiều tài sản khác. Cờ Liên Hợp Quốc cũng bị hạ xuống và thay thế bằng cờ Israel. Ông cáo buộc hành động này “thể hiện sự coi thường nghiêm trọng nghĩa vụ của Israel – một quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc trong việc bảo vệ và tôn trọng quyền bất khả xâm phạm của cơ sở thuộc Liên Hợp Quốc.”

Phía Israel viện dẫn lý do rằng cuộc đột kích nhằm thu giữ tài sản liên quan đến khoản nợ thuế mà UNRWA chưa thanh toán. Tuy nhiên, UNRWA nhấn mạnh cơ quan này được hưởng quy chế miễn thuế địa phương theo công ước quốc tế mà chính Israel đã phê chuẩn.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Israel và UNRWA trở nên căng thẳng sau cuộc xung đột Israel–Hamas. Tel Aviv cáo buộc một số nhân viên của UNRWA có liên hệ với Hamas và tham gia vụ tấn công ngày 7/10/2023. Đến tháng 10/2024, Quốc hội Israel đã thông qua hai đạo luật cấm UNRWA hoạt động trên lãnh thổ Israel.

UNRWA hiện giữ vai trò then chốt trong việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người tị nạn Palestine tại Dải Gaza, Bờ Tây, cùng hàng trăm nghìn người Palestine tại Lebanon, Jordan và Syria. Việc cản trở hoạt động của cơ quan này bị cộng đồng quốc tế lo ngại có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đang ở mức nghiêm trọng tại khu vực.

Vân Bình

Nguồn: CGTN, Wion

