LHQ đối mặt với tình hình tài chính mong manh nhất trong nhiều năm

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo, cơ quan này đang đối mặt với tình hình tài chính mong manh nhất trong nhiều năm, dù các kế hoạch ngân sách năm tới đã bao gồm những cắt giảm mạnh.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu tại Ủy ban Ngân sách và Hành chính của Đại hội đồng.

Ảnh: Free Malaysia Today

Phát biểu trước Ủy ban Ngân sách và Hành chính của Đại hội đồng ngày 1.12, ông Guterres cho biết “khả năng chi trả vẫn bấp bênh” và tình trạng này sẽ tiếp diễn bất kể ngân sách cuối cùng được phê duyệt. Ông nêu rõ khối lượng nợ đọng “không thể chấp nhận được”, khi nhiều quốc gia thành viên chậm thanh toán nghĩa vụ.

Liên hợp quốc kết thúc năm 2024 với 760 triệu USD phí quá hạn và đến nay vẫn chưa nhận được 877 triệu USD đóng góp đến hạn năm 2025, nâng tổng số nợ đọng lên 1,586 tỷ USD. Tính đến đầu tháng 12, mới 145/193 quốc gia thành viên hoàn tất đóng góp, trong đó có các nhà tài trợ chủ chốt như Mỹ chưa chi trả.

Nhằm nâng cao hiệu quả và giảm chi phí vận hành, ông Guterres đề xuất hình thành nền tảng hành chính chung cho các cơ quan thuộc Ban Thư ký, bắt đầu tại New York (Mỹ) và Bangkok (Thái Lan). LHQ cũng dự định hợp nhất xử lý bảng lương thành một nhóm toàn cầu, đặt tại ba trung tâm: trụ sở LHQ ở New York, Trung tâm Dịch vụ khu vực Entebbe (Uganda) và Văn phòng LHQ tại Nairobi (Kenya).

Tổng Thư ký đồng thời đề nghị các cơ quan tại New York và Geneva rà soát toàn diện để chuyển các chức năng phù hợp sang các địa điểm có chi phí thấp hơn.

Bối cảnh trên diễn ra khi các phái đoàn đang xem xét dự toán ngân sách thường xuyên sửa đổi cho năm 2026, gắn với sáng kiến cải cách UN80, nhấn mạnh tinh giản bộ máy và hiện đại hóa hoạt động.

Theo đề xuất, ngân sách năm 2026 sẽ ở mức 3,238 tỷ USD, giảm 577 triệu USD, tương đương 15,1% so với năm 2025. Khoảng 2.681 vị trí sẽ bị cắt giảm (giảm 18,8%). Các phái bộ chính trị đặc biệt cũng sẽ giảm hơn 21% do đóng cửa một số phái bộ và tinh giản nhân sự.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, UN News