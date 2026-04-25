LESMART đồng hành dài hạn cùng đối tác, mở rộng hệ sinh thái năng lượng xanh

Công ty TNHH Công nghệ Kỷ Nguyên Mới (LESMART) vừa tổ chức hội thảo giới thiệu giải pháp năng lượng mới, kết nối các nhãn hàng, đại lý, nhà phân phối và đối tác kỹ thuật trên toàn quốc. Sự kiện không chỉ là dịp cập nhật xu hướng, công nghệ và chia sẻ chuyên môn trong lĩnh vực điện năng lượng mặt trời, mà còn thể hiện định hướng đồng hành dài hạn của LESMART trong xây dựng thị trường năng lượng xanh phát triển bền vững.

Ông Lê Quang Tiền, Giám đốc LESMART phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Quang Tiền, Giám đốc LESMART nhấn mạnh: “Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển dịch sang mô hình tiêu dùng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Đây cũng là thời điểm, các doanh nghiệp, đơn vị thi công cần lựa chọn đối tác có năng lực, uy tín và tầm nhìn dài hạn để cùng phát triển”.

Với triết lý kinh doanh không chỉ dừng ở việc cung cấp sản phẩm, mà còn là cung cấp giải pháp tổng thể, dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp và cam kết đồng hành xuyên suốt cùng đại lý, khách hàng, LESMART khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng đại lý phân phối, đơn vị thi công trong việc bảo đảm nguồn gốc hàng hóa chính hãng, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các thương hiệu lớn và đồng hành kinh doanh bền vững.

Ông Phạm Thế Anh, đại diện thương hiệu Chisage trao đổi thông tin về các giải pháp quản lý năng lượng

thông minh.

Tại hội thảo, LESMART và đại diện 3 nhãn hàng quốc tế trong lĩnh vực inverter, pin lưu trữ và các giải pháp quản lý năng lượng thông minh như: Chisage, Deye, CFE đã trực tiếp trao đổi về xu hướng phát triển điện năng lượng mặt trời, nhu cầu thực tế của thị trường Việt Nam trong bối cảnh áp lực phụ tải điện tăng cao và yêu cầu chuyển đổi xanh, đáp ứng tiêu chuẩn ESG để chinh phục các thị trường nhập khẩu khó tính như EU, Mỹ, Nhật Bản...

Đại diện các nhãn hàng cũng đã giới thiệu nhiều dòng sản phẩm mới với công nghệ tiên tiến như inverter hiệu suất cao, pin lưu trữ tuổi thọ dài, hệ thống quản lý thông minh kết nối từ xa, bộ sạc nhanh dành cho ô tô điện và giải pháp tối ưu vận hành cho hộ gia đình, doanh nghiệp.

Đồng thời, chia sẻ cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật, khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam, độ bền thiết bị cũng như chế độ bảo hành. Đội ngũ chuyên gia cũng đã trực tiếp giải đáp, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm lắp đặt để đạt hiệu suất tối ưu.

Đại lý đặt câu hỏi tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại lý và đơn vị thi công đã đặt nhiều câu hỏi và được giải pháp các nội dung về giải pháp kỹ thuật lắp đặt, chính sách hỗ trợ bán hàng, cũng như kinh nghiệm triển khai hệ thống trạm sạc bảo đảm an toàn, vận hành hiệu quả.

Đáng chú ý, các thương hiệu tham gia hội thảo đều khẳng định cam kết đồng hành lâu dài với thị trường Việt Nam thông qua chuyển giao công nghệ, đào tạo đội ngũ kỹ thuật, cung ứng linh kiện thay thế đầy đủ và phối hợp chặt chẽ cùng LESMART để xử lý nhanh chóng các yêu cầu sau bán hàng. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp các đại lý yên tâm mở rộng đầu tư, phát triển kinh doanh trong bối cảnh thị trường năng lượng xanh đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa LESMART và 3 nhãn hàng Chisage, Deye, CFE, bảo đảm một hệ sinh thái năng lượng xanh mạnh mẽ, cung cấp giải pháp chất lượng cao, đồng bộ và đáng tin cậy.

Các công trình điện mặt trời mái nhà xưởng tiêu biểu do LESMART triển khai.

Có mặt tại thị trường năm 2017, đến nay, LESMART đã triển khai hơn 1.000 công trình điện mặt trời mái nhà xưởng; phục vụ trên 5.000 khách hàng dân dụng và doanh nghiệp trên toàn quốc thông qua hệ thống 300 đại lý, nhà phân phối; tổng công suất thi công vượt 55 MWp. LESMART hiện là đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu lớn trên thế giới như Deye, CFE, Chisage, Sungrow, Canadian Solar, Longi, JA Solar, Risen... LE MART hiện sở hữu kho và văn phòng hơn 1.000m2, tại số 06 - Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Hạc Thành cùng đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản từ khâu tư vấn - khảo sát - thiết kế - thi công - bảo hành, giúp đại lý triển khai dự án nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và bảo đảm tiến độ.

Tùng Lâm