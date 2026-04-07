Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến năm 2026 dự kiến khai mạc vào ngày 30/4

Chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến năm nay dự kiến tổ chức vào tối 30/4 tại sân khấu Quảng trường Khu du lịch biển Hải Tiến với nhiều hoạt động sôi động, hấp dẫn.

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2025.

Theo kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 vừa được UBND xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh ban hành, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sẽ được tổ chức đa dạng, phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân.

Đêm khai mạc lễ hội dự kiến sẽ có chương trình nghệ thuật hấp dẫn và màn bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng.

Trong khuôn khổ dịp lễ hội, các địa phương sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, như: cuộc thi tìm hiểu danh nhân và di tích lịch sử, hội thi văn nghệ quần chúng, giải đấu pickleball, giải bóng chuyền hơi, các hoạt động trải nghiệm thú vị tại các điểm di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng trên địa bàn...

Diện mạo biển Hải Tiến.

Hiện nay, UBND các xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh đã thành lập Ban tổ chức lễ hội, phân công cụ thể trách nhiệm của các thành viên, gấp rút triển khai công việc để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ hoạt động lễ hội.

Các công ty trong Khu du lịch biển Hải Tiến đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc sửa sang, xây dựng mới các hạng mục, bảo đảm cơ sở vật chất đón tiếp khách du lịch.

Du khách đến với biển Hải Tiến.

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến là một trong những hoạt động thường niên được UBND huyện Hoằng Hoá trước đây tổ chức. Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, để tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch biển, hai xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh đã xây dựng chương trình phối hợp về phát triển du lịch biển Hải Tiến.

Lễ hội du lịch biển là hoạt động khởi động mùa du lịch hè 2026 tại biển Hải Tiến nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá, phát huy tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư đến với vùng đất ven biển này.

Việt Hương