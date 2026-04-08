Lễ hội đền Bà Triệu 2026: Đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và văn minh

Lễ hội đền Bà Triệu được tổ chức hàng năm vào dịp tháng 2 âm lịch để tưởng niệm ngày mất của Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh. Năm nay, lễ hội tổ chức quy mô cấp tỉnh, từ ngày 8 - 10/4/2026 (tức ngày 21 - 23 tháng 2 âm lịch), tại Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc. Để lễ hội diễn ra thành công, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các ngành, địa phương tích cực hoàn thiện công tác chuẩn bị.

VIDEO: Sẵn sàng cho Lễ hội đền Bà Triệu 2026.

Lễ hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi kỷ niệm 1778 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh ( 22/2 năm Mậu Thìn 248 - 22/2 năm Bính Ngọ 2026). Sự kiện không chỉ nhằm tôn vinh những người có công trong lịch sử dựng nước và giữ nước mà còn là dịp để khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ trong thời kỳ mới.

Theo kế hoạch, các nghi thức truyền thống sẽ được tổ chức đảm bảo trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, đồng thời phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được công nhận.

Để chuẩn bị đón du khách thập phương, công tác chỉnh trang cảnh quan đang được khẩn trương hoàn thiện.

Các bảng nội quy, pano, khẩu hiệu được lắp đặt, bổ sung tại nhiều vị trí dễ quan sát, nhấn mạnh việc giữ gìn thuần phong mỹ tục, không mê tín dị đoan, không buôn bán, phát hành các sản phẩm phản cảm trong khu di tích.

Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cũng phối hợp chặt chẽ với Công an xã Triệu Lộc để xây dựng phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ.

Cán bộ Ban Quản lý tỉ mỉ chuẩn bị các mâm lễ vật, hoa quả tươi để dâng hương tại nội tự theo đúng nghi thức truyền thống.

Không gian bên trong hậu cung được sắp xếp, bài trí, trang hoàng lại hệ thống ban thờ, đồ thờ tự, lễ khí theo đúng nghi thức truyền thống, bảo đảm không gian thờ tự trang nghiêm, ấm cúng.

Công tác vệ sinh môi trường sẽ được duy trì liên tục từ ngày 6/4 đến ngày 11/4/2026.

Toàn bộ khu vực di tích và vùng bảo vệ sẽ được vệ sinh tổng thể, cắt tỉa hệ thống cây xanh và trồng thay thế các chậu hoa tươi mới.

Hàng loạt cờ hội, cờ Tổ quốc, băng rôn, phướn khẩu hiệu và các pano ảnh giới thiệu di sản vật thể, phi vật thể của tỉnh Thanh Hóa đã được lắp đặt, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng, uy nghiêm.

Năm nay, Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa sẽ bố trí bãi trông giữ phương tiện miễn phí cho người dân và du khách khi đến tham gia lễ hội Đền Bà Triệu 2026 với diện tích khoảng 2.145 m2.

Chia sẻ về nét mới của mùa lễ hội năm nay, ông Trương Hoài Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh: "Điểm nhấn nổi bật của Lễ hội Đền Bà Triệu 2026 chính là không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá du lịch, khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu và các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh và địa phương. Đây là dịp để du khách không chỉ chiêm bái di tích quốc gia đặc biệt mà còn được trực tiếp trải nghiệm những giá trị văn hóa, sản vật tiêu biểu của xứ Thanh".

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu hậu cần đến nội dung lễ hội, lễ hội Đền Bà Triệu 2026 hứa hẹn sẽ là điểm đến văn hóa tâm linh đặc sắc, góp phần khẳng định vị thế du lịch của Xứ Thanh với bạn bè trong nước và quốc tế.

Hoàng Đông - Phương Đỗ