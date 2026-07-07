Lấy và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thạch Thành

Nằm trong chuỗi hoạt động của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", sáng 7/7, Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tổ chức lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thạch Thành (xã Kim Tân).

Lễ dâng hương, dâng hoa được tổ chức trang nghiêm, thành kính.

Nghĩa trang liệt sĩ Thạch Thành là nơi yên nghỉ của 332 liệt sĩ, trong đó 136 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin sẽ được lấy mẫu sinh phẩm hài cốt đợt này.

Ban Tổ chức đã tiến hành rà soát, đối chiếu sơ đồ, vị trí phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin; khai quật, lấy mẫu, số hóa thông tin, đóng gói, niêm phong, bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo chính xác tuyệt đối, không để xảy ra sai sót.

Lực lượng chức năng chuẩn bị thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Theo kế hoạch, đợt lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt tại Nghĩa trang liệt sĩ Thạch Thành diễn ra từ ngày 7 đến 14/7, với chỉ tiêu hoàn thành lấy và bàn giao mẫu hài cốt của tất cả phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Chiến dịch 500 ngày đêm, đồng thời thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân đối với những Anh hùng liệt sĩ và thân nhân.

An Thư