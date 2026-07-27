Đôn đốc công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai tại các xã miền núi

Sáng 27/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã kiểm tra và làm việc với các xã Bá Thước, Thiết Ống, Văn Nho, Điền Quang, Điền Lư, Quý Lương, Cổ Lũng và Pù Luông về công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai năm 2026.

Đoàn công tác kiểm tra công tác khắc phục tràn thôn Lau, xã Điền Quang.

Tại các địa phương, Đoàn công tác đã kiểm tra công tác khắc phục tràn thôn Lau, xã Điền Quang; tràn thôn Cha, xã Thiết Ống; công trình kè chống sạt lở bờ sông Mã, xã Bá Thước.

Cùng với đó, đoàn kiểm tra kho vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai của các xã Điền Quang, Bá Thước về số lượng, chủng loại vật tư, trang thiết bị sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xử lý các tình huống thiên tai xảy ra.

Đoàn công tác kiểm tra kho vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai của xã Điền Quang.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, các địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với thiên tai. Hệ thống kho vật tư cơ bản được bổ sung theo kế hoạch; các công trình khắc phục hậu quả thiên tai, chống sạt lở, bảo vệ dân cư và hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư, góp phần giảm thiểu nguy cơ thiệt hại khi xảy ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Đoàn công tác kiểm tra tràn thôn Cha, xã Thiết Ống.

Đoàn công tác kiểm tra công trình kè chống sạt lở bờ sông Mã, xã Bá Thước.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo các xã, đoàn công tác tập trung kiểm tra việc xây dựng, phê duyệt các kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai; phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao; công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”; việc tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến thời tiết và duy trì chế độ thông tin, báo cáo.

Bên cạnh đó là việc rà soát, cập nhật các điểm có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt; kết quả khắc phục hậu quả thiên tai những năm trước và tiến độ triển khai các công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lý Đình Sỹ, Trưởng đoàn công tác phát biểu kết luận buổi làm việc.

Qua kiểm tra, đoàn công tác yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro thiên tai; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị, vật tư dự trữ; chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo đến người dân.

Các xã cần tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng huy động lực lượng xử lý các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về kỹ năng phòng tránh thiên tai, chủ động sơ tán người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm khi có yêu cầu nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão.

Hải Đăng