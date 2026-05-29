Lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Quảng Xương

Ngày 29/5, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đã tổ chức lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Quảng Xương, xã Quảng Ninh.

Các đại biểu Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh và xã Quảng Ninh dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Quảng Xương.

Việc tổ chức lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đợt này nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đồng thời rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.

Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang Quảng Xương.

Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Xương là nơi an nghỉ của 679 liệt sĩ, trong đó có 632 mộ có đầy đủ thông tin, 37 mộ còn thiếu thông tin và 10 mộ chưa xác định được thông tin.

Theo kế hoạch, lực lượng thực hiện hoàn thành việc lấy mẫu đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, hoàn thiện 100% hồ sơ, số hóa dữ liệu, bảo quản và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đúng quy định, quy trình kỹ thuật.

Lực lượng chuẩn bị lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Quảng Xương.

Trong quá trình lấy mẫu tại các phần mộ, các tổ công tác thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình chặt chẽ, khoa học, bảo đảm tính trang nghiêm. Tất cả các phần mộ lấy mẫu đều được số hóa thông tin ngay tại hiện trường, cập nhật đầy đủ dữ liệu về vị trí, thông tin bia mộ, mẫu phẩm và hồ sơ liên quan nhằm phục vụ công tác lưu trữ, bàn giao và giám định ADN. Những mẫu phẩm đạt yêu cầu sẽ được lực lượng chuyên môn lưu trữ, bảo quản và bàn giao giám định ADN theo quy định, góp phần sớm xác định họ tên của các anh hùng liệt sĩ.

Đây là việc làm nhằm hưởng ứng, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Lan