Thống nhất quy trình lấy mẫu, bàn giao và số hoá thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ

Ngày 28/4, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tập huấn công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu hội trường Bộ Quốc phòng kết nối trực tuyến tới điểm cầu các Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố với sự tham gia của hơn 700 đại biểu.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá.

Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cùng các Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Hội nghị được tổ chức để phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; hướng dẫn thống nhất trên toàn quốc về quy trình kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ và sử dụng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ. Qua đó, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt trực tiếp tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương; làm cơ sở để Ban chỉ đạo cấp quân khu, cấp tỉnh tổ chức tập huấn theo phân cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố. Ảnh chụp màn hình.

Ban tổ chức tiến hành tập huấn 3 chuyên đề: “Một số nội dung cơ bản triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; “Quy trình kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ”; “Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ”.

Sau khi được giới thiệu các chuyên đề, các đại biểu sẽ được Cục Quân y, Tập đoàn Viettel hướng dẫn thực hành quy trình kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao mẫu và số hóa và sử dụng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ.

Hoàng Lan