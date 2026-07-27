Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để đưa Như Thanh phát triển

Làm việc với cán bộ chủ chốt xã Như Thanh chiều 27/7, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết của tỉnh và của xã.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra thực địa Vườn Quốc gia Bến En.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và đoàn công tác đi kiểm tra thực địa Vườn Quốc gia Bến En.

Trước khi kiểm tra thực địa Vườn Quốc gia Bến En và làm việc với cán bộ chủ chốt xã Như Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Như Thanh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và các thành viên đoàn công tác dâng hương tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Như Thanh.

Theo báo cáo, từ ngày 1/7/2025 xã Như Thanh chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập các xã: Xuân Khang, Hải Long, thị trấn Bến Sung và thôn Yên Trung xã Yên Thọ trước đây.

6 tháng đầu năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và sự đồng lòng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã đạt nhiều kết quả tích cực.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tuy nhiên, địa phương vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, thu ngân sách nhà nước chưa đạt kế hoạch, một số khoản thu đạt thấp như thu ngoài quốc doanh mới đạt 38%, thu khác ngân sách xã mới đạt 4%...

Tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm còn chậm; số doanh nghiệp thành lập mới chưa đạt kế hoạch; việc triển khai tổ chức thực hiện một số chỉ tiêu chuyển đổi số, thủ tục hành chính trong Đảng còn hạn chế, chưa đồng bộ...

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Như Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, nhất là các điểm nghẽn đang tác động đến sự phát triển của địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: Xã Như Thanh có vị trí tương đối thuận lợi về giao thông; có vườn Quốc gia Bến En và nhiều di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia là điều kiện để địa phương phát triển du lịch sinh thái kết hợp du lịch tâm linh... Do đó, cấp ủy, chính quyền địa phương phải tích cực thay đổi tư duy, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ tốt nhu cầu, cuộc sống Nhân dân; tập trung khai thác hiệu quả các nguồn lực, chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển, tạo giá trị gia tăng và nâng cao đời sống Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác quản lý cần chuyển từ tư duy hành chính sang quản trị dựa trên dữ liệu và hiệu quả công việc, bố trí đúng người, đúng việc, phát huy tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị địa phương cần xây dựng giải pháp, kế hoạch phát huy tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh nhằm tạo ra sản phẩm mới, cụ thể, tăng thêm nguồn thu mới cho địa phương. Đồng thời, quan tâm đến việc quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa truyền thống và con người để thu hút du khách và phát triển kinh tế.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, trong đó phải quan tâm đến chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi. Nghiên cứu đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển các khu, cụm công nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân. Cùng với đó, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, tăng tỷ trọng công nghiệp, du lịch và dịch vụ.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai; làm giàu, làm sạch dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp, tiếp tục nâng cao chất lượng trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, địa phương cần phải xác định được tầm nhìn, thay đổi chất lượng nguồn nhân lực, trong đó quan tâm định hướng nghề nghiệp, phát triển, đào tạo nhân lực tay nghề cao.

Quốc Hương