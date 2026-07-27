Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 27/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Bác; đồng thời tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và phường Hạc Thành.

Các đồng chí lãnh đạo dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh của Bác, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khắc ghi lời dạy của Bác về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc.

Các đại biểu thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Thanh Hóa đang tích cực hưởng ứng và triển khai hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đây là “cuộc hành quân” đặc biệt trong thời bình, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

* Cũng trong sáng 27/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn, đã dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, Tượng đài Thanh niên xung phong chiến thắng, Khu tưởng niệm giáo viên và học sinh đã hy sinh tại công trường đê Nam sông Mã và Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa dành phút tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước những cống hiến, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hương lên từng mộ phần liệt sĩ.

Những cống hiến, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ đã góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc, mang lại độc lập, thống nhất và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước hôm nay.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tưởng niệm các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, hàng triệu người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa đã lên đường, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, hiến dâng một phần xương máu cho Tổ quốc. Máu đào và sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang của Đảng, để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tưởng niệm giáo viên và học sinh đã hy sinh tại công trường đê Nam sông Mã.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu tưởng niệm giáo viên và học sinh đã hy sinh tại công trường đê Nam sông Mã.

Tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương và các thế hệ cha anh đi trước, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy trí tuệ, tinh thần tự lực, tự cường, tranh thủ tối đa sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương và các nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ.

Minh Hiếu