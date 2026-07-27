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Bản tin Thời sự tối 27/7/2026: Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

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(Baothanhhoa.vn) - Bản tin Thời sự tối của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Bản tin Thời sự tối 27/7/2026: Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Bản tin Thời sự tối của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Bản tin Thời sự tối 27/7/2026:&nbsp;Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

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