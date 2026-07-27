Bản tin Thời sự tối 27/7/2026: Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Phó Bí thư Tỉnh ủy Tô Anh Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 Thời sự 11:13 27/07/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 27/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031...