Lấy mẫu sinh phẩm 69 hài cốt liệt sĩ tại xã Hoa Lộc

Sáng 13/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoa Lộc (xãHoa Lộc).

Đại biểu dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ trước khi tiến hành công tác khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Nghĩa trang liệt sĩ Hoa Lộc hiện có 114 mộ liệt sĩ, trong đó 69 phần mộ chưa có thông tin sẽ được lấy mẫu sinh phẩm hài cốt đợt này.

Để triển khai các nhiệm vụ, Ban Tổ chức đã huy động gần 30 người, phân chia thành bộ phận điều hành chung và các tổ chuyên trách như tổ y tế - lấy mẫu chuyên môn, tổ số hóa - quản lý dữ liệu, tổ ghi chép biên bản, tổ khai quật...

Quy trình lấy mẫu sinh phẩm được thực hiện khoa học, chặt chẽ.

Sáng 13/7, các lực lượng đã tiến hành khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ theo quy trình 8 bước, đúng nguyên tắc “mỗi thời điểm chỉ mở một hài cốt, mỗi mẫu đựng riêng một hộp, áp dụng thống nhất mã định danh duy nhất xuyên suốt toàn bộ chuỗi quy trình”, bảo đảm chặt chẽ, đúng kỹ thuật, trang nghiêm, an toàn tuyệt đối.

Theo kế hoạch, đợt lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoa Lộc diễn ra trong 4 ngày (từ 13-16/7) với chỉ tiêu hoàn thành lấy và bàn giao mẫu hài cốt của 69 phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và Nhân dân.

An Thư