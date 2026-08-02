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Phường Nguyệt Viên khai mạc Hội trại hè Thanh thiếu nhi năm 2026

Hương Quỳnh
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 2/8, tại Sân vận động Hoằng Đại, phường Nguyệt Viên tổ chức khai mạc Hội trại hè Thanh thiếu nhi năm 2026 với chủ đề “Thanh thiếu nhi Nguyệt Viên - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai”. Đây là hội trại hè đầu tiên của phường sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, thu hút sự tham gia của 15 chi đội với hàng trăm đoàn viên, thanh niên, đội viên và thiếu nhi.

Phường Nguyệt Viên khai mạc Hội trại hè Thanh thiếu nhi năm 2026

Sáng 2/8, tại Sân vận động Hoằng Đại, phường Nguyệt Viên tổ chức khai mạc Hội trại hè Thanh thiếu nhi năm 2026 với chủ đề “Thanh thiếu nhi Nguyệt Viên - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai”. Đây là hội trại hè đầu tiên của phường sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, thu hút sự tham gia của 15 chi đội với hàng trăm đoàn viên, thanh niên, đội viên và thiếu nhi.

Phường Nguyệt Viên khai mạc Hội trại hè Thanh thiếu nhi năm 2026

Hội trại hè Thanh thiếu nhi Nguyệt Viên năm 2026.

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường đã phát biểu khai mạc hội trại, tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia; các em thiếu nhi tặng hoa tri ân các đồng chí lãnh đạo. Chương trình còn có màn đồng diễn với các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước và tuổi trẻ.

Phường Nguyệt Viên khai mạc Hội trại hè Thanh thiếu nhi năm 2026

Các chi đội đang chuẩn bị cho phần thi trang trí trại hè.

Trong khuôn khổ hội trại, các chi đội sẽ tham gia nhiều nội dung như: thi cắm và trang trí trại, thi nghi thức Đội, thi văn nghệ, các trò chơi, hoạt động tập thể... Qua đó, góp phần tạo sân chơi bổ ích, tăng cường giao lưu, gắn kết đoàn viên, thanh thiếu nhi giữa các tổ dân phố sau sáp nhập.

Hương Quỳnh

Từ khóa:

#Thiếu nhi #phường Nguyệt Viên #Khai mạc #Đoàn viên thanh niên #Chi đội #sắp xếp đơn vị hành chính #Sân vận động #Tương lai #Đầu tiên #tham gia

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