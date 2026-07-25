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Latvia cấm nhập khẩu sách, báo và trò chơi điện tử từ Nga, Belarus

Bích Hồng
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(Baothanhhoa.vn) - Quốc hội Latvia đã thông qua các sửa đổi luật cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng tiêu dùng từ Nga và Belarus, trong đó có sách, báo, trò chơi điện tử, với mục tiêu cắt giảm hơn nữa quan hệ kinh tế với Moscow và ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, thông tin sai lệch.

Latvia cấm nhập khẩu sách, báo và trò chơi điện tử từ Nga, Belarus

Quốc hội Latvia đã thông qua các sửa đổi luật cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng tiêu dùng từ Nga và Belarus, trong đó có sách, báo, trò chơi điện tử, với mục tiêu cắt giảm hơn nữa quan hệ kinh tế với Moscow và ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, thông tin sai lệch.

Latvia cấm nhập khẩu sách, báo và trò chơi điện tử từ Nga, Belarus

Quốc hội Latvia đã thông qua các sửa đổi luật cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng tiêu dùng từ Nga và Belarus. Ảnh: Euronews.

Quốc hội Latvia vừa thông qua các sửa đổi đối với Luật Hỗ trợ Dân thường Ukraine, theo đó cấm nhập khẩu một loạt hàng hóa có xuất xứ từ Nga và Belarus chưa nằm trong diện trừng phạt hoặc hạn chế thương mại của Liên minh châu Âu (EU).

Theo quy định mới, lệnh cấm áp dụng đối với các sản phẩm có xuất xứ từ Nga và Belarus, kể cả khi được nhập khẩu thông qua nước thứ ba. Đây được xem là một trong những biện pháp cấm ở cấp quốc gia đầu tiên trong EU nhằm vào nhiều mặt hàng tiêu dùng của Nga và Belarus ngoài khuôn khổ các lệnh trừng phạt hiện hành của khối.

Các mặt hàng bị cấm bao gồm sách, báo, trò chơi điện tử, dụng cụ thể thao, đồ chơi, quần áo và giày dép. Theo các nhà lập pháp Latvia, những sản phẩm như sách, báo và trò chơi điện tử có thể bị lợi dụng để phát tán tuyên truyền và thông tin sai lệch.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, Nội vụ và Phòng chống tham nhũng của Quốc hội Latvia Raimonds Bergmanis cho biết những sửa đổi này là công cụ mới nhất nhằm từng bước cắt giảm quan hệ kinh tế với Nga và Belarus, đồng thời thể hiện sự ủng hộ kiên định của Latvia đối với Ukraine.

Theo số liệu của giới chức Latvia, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng mới bị đưa vào diện cấm từ Nga và Belarus đạt khoảng 12,5 triệu euro trong năm 2025, tương đương 6,5% tổng giá trị hàng nhập khẩu còn lại từ hai nước và chỉ chiếm 0,05% tổng kim ngạch nhập khẩu của Latvia.

Đề xuất sửa đổi luật do Bộ Ngoại giao Latvia xây dựng và được Quốc hội xem xét theo thủ tục rút gọn trong khuôn khổ nỗ lực của chính phủ nhằm chấm dứt các mối quan hệ thương mại còn lại với Nga. Danh mục cuối cùng các mặt hàng thuộc diện cấm sẽ do Hội đồng Bộ trưởng Latvia ban hành. Luật sẽ có hiệu lực ngay sau khi được công bố và các biện pháp hạn chế nhập khẩu sẽ được áp dụng đến ngày 1/7/2027.

Bích Hồng

Nguồn: Yahoo News

Từ khóa:

#Nhập khẩu #Nga #Belarus #Trò chơi điện tử #Quốc hội #Hàng tiêu dùng #Phòng chống tham nhũng #Kinh tế

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