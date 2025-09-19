Lasuco Group tham dự Worldfood Moscow 2025

Diễn ra từ ngày 16 đến 19/9, Hội chợ quốc tế về thực phẩm đồ uống Moscow 2025 (Worldfood Moscow 2025) thu hút sự tham gia của 65 doanh nghiệp Việt Nam. Công ty CP Mía đường Lam Sơn (Lasuco Group) vinh dự là một trong các doanh nghiệp Việt Nam sánh vai cùng các doanh nghiệp quốc tế tại Thủ đô Moscow.

Gian hàng của Lasuco Group tại Hội chợ Worldfood Moscow 2025.

Với hơn 30 năm hình thành và phát triển, Hội chợ WorldFood Moscow đã khẳng định vị thế là một trong những hội chợ quốc tế uy tín, có tầm ảnh hưởng hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm. Năm nay, Hội chợ quy tụ hơn 1.100 công ty từ 30 quốc gia trên thế giới và hơn 60 khu vực của nước Nga.

Đối tác quan tâm, tìm hiểu thông tin về các sản phẩm của Lasuco Group.

Khu gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ Worldfood Moscow 2025 quy tụ sự tham gia của 65 doanh nghiệp, thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn và bền vững của các nhà sản xuất thực phẩm Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác với các đối tác Nga. Khu gian hàng Việt Nam giới thiệu những sản phẩm thực phẩm thế mạnh trong xuất khẩu như: gạo, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, bánh kẹo cùng nhiều sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến khác. Sự hiện diện đông đảo và đa dạng này thể hiện quyết tâm của doanh nghiệp Việt Nam trong việc nâng cao hình ảnh thương hiệu, khẳng định năng lực cạnh tranh, đồng thời đẩy mạnh thâm nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Khách tham quan trải nghiệm các sản phẩm của Lasuco Group tại Worldfood Moscow 2025.

Tham gia hội chợ lần này, Lasuco Group đã trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế như: Nước mía tươi MiATA, Sữa gạo lứt giàu protein Ojita, Sữa gạo lứt đậu đỏ Ojita...Gian hàng của Lasuco Group đã thu hút sự quan tâm lớn của các đối tác và khách tham quan.

Ông Trần Xuân Trung, Phó Giám đốc phụ trách Thương mại và Xuất nhập khẩu Lasuco Group.

Chia sẻ về việc tham dự hội chợ lần này, Ông Trần Xuân Trung, Phó Giám đốc phụ trách Thương mại và Xuất nhập khẩu Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn cho biết: Các doanh nghiệp Việt đến với hội chợ lần này mang theo niềm tự hào về những sản phẩm mang thương hiệu Make in Vietnam. Chúng tôi đem đến Hội chợ Worldfood Moscow 2025 các sản phẩm từ đường, đồ uống, nước giải khát làm từ nước mía tươi và sữa gạo - một loại sữa thực vật đang ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Chúng tôi sử dụng công nghệ dây chuyền khép kín, không phát thải, tận dụng hữu cơ đầu vào của sản phẩm để tạo ra các sản phẩm xanh, sạch, thân thiện với môi trường.

Lasuco Group đưa sản phẩm, thương hiệu vươn xa trên thị trường quốc tế.

Việc tham gia hội chợ Worldfood Moscow 2025 tiếp tục thể hiện khát vọng, quyết tâm vươn xa của Lasuco Group, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu, khẳng định sản phẩm, thương hiệu Lasuco trên bản đồ thương mại thế giới.

Nguyễn Lương