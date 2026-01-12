Hướng tới xây dựng hệ thống điện Thanh Hóa phát triển bền vững

Chương trình làm việc giữa Sở Công Thương và Công ty Điện lực Thanh Hóa là cơ sở quan trọng để hướng tới xây dựng hệ thống điện Thanh Hóa phát triển bền vững, an toàn và phù hợp quy hoạch trong giai đoạn mới.

Vừa qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã có buổi làm việc với Sở Công Thương nhằm thống nhất các nội dung liên quan đến phương án cung ứng điện năm 2026; điều chỉnh quy hoạch điện tỉnh giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời trao đổi các giải pháp phát triển điện mặt trời mái nhà, đầu tư hạ tầng lưới điện và bảo đảm an toàn hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Một trong những nội dung trọng tâm là việc phối hợp điều chỉnh Quy hoạch điện của tỉnh giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên tinh thần đó, hai bên thống nhất tăng cường cơ chế phối hợp, thường xuyên trao đổi và cập nhật đầy đủ hiện trạng lưới điện các cấp điện áp, nhu cầu phụ tải đã và đang đăng ký trên địa bàn, cùng danh mục các dự án nguồn điện, lưới điện trọng điểm trong giai đoạn 2026–2030. Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tổng hợp, báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc để xem xét, xây dựng phương án đầu tư, vận hành và cung ứng điện phù hợp, bảo đảm khả năng giải tỏa công suất, nâng cao độ tin cậy cấp điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Trong quá trình rà soát, cập nhật, Công ty Điện lực Thanh Hóa nhấn mạnh sự cần thiết xem xét bổ sung, làm rõ phương án đầu tư Trạm biến áp 220kV Thiệu Yên trong giai đoạn trước mắt. Trên cơ sở đó, kiến nghị xem xét triển khai phương án đầu tư đồng bộ các tuyến đường dây 220kV đấu nối từ Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa, bảo đảm kết nối liên tục, phù hợp với định hướng và quy mô đã được xác định trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Phương án này nhằm tăng cường năng lực truyền tải, nâng cao độ tin cậy vận hành lưới điện khu vực thuộc “vùng lõm” các xã phía Tây tỉnh Thanh Hóa, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng của các khu vực phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp và các khu kinh tế trọng điểm.

Song song với công tác quy hoạch, Công ty Điện lực Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Sở Công Thương trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động điện lực trên địa bàn, bao gồm: hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong công tác tiếp nhận lưới điện theo Nghị định số 02/2024/NĐ-CP và các văn bản liên quan; hỗ trợ xử lý các tồn tại trong bàn giao công trình điện tại khu đô thị, khu dân cư, chung cư để sớm ký kết hợp đồng mua bán điện trực tiếp với khách hàng; phối hợp thẩm định, phê duyệt và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung, cao áp; tăng cường phối hợp trong quản lý hành lang an toàn lưới điện, xử lý các vi phạm, bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định và bền vững.

Công ty Điện lực Thanh Hóa đề xuất Sở Công Thương sớm tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Phương án cung ứng điện năm 2026, làm cơ sở xây dựng phương thức vận hành lưới điện và các kịch bản ứng phó trong tình huống bất thường, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống điện trên địa bàn tỉnh.

Đối với lĩnh vực điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, tính đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có hơn 100 khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo Nghị định 58/2025/NĐ-CP của Chính phủ với tổng công suất khoảng 12 MW. Công ty kiến nghị sớm có hướng dẫn thống nhất về an toàn xây dựng, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia chuyển dịch năng lượng xanh.

Công ty cũng phản ánh những khó khăn trong công tác xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, đề nghị tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương nhằm quản lý, xử lý dứt điểm các vi phạm, bảo đảm an toàn cho hệ thống điện và cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Trao đổi tại buổi làm việc, Sở Công Thương Thanh Hóa đề nghị Công ty Điện lực Thanh Hóa tập trung hoàn thiện phương án cung ứng điện năm 2026 theo đúng quy định; tiếp tục phối hợp trong điều chỉnh quy hoạch điện tỉnh, bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh. Đối với Trạm biến áp 220kV Thiệu Yên, Sở khẳng định đây là công trình phù hợp quy hoạch, vì vậy các bên liên quan rà soát phương án đầu tư, đấu nối đồng bộ, bảo đảm hiệu quả và tiến độ triển khai. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương trong việc xử lý các vi phạm về hành lang an toàn lưới điện, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn điện, không để phát sinh vi phạm mới, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống điện và cộng đồng.

Hùng Mạnh – Ngọc Huyền