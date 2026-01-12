Dựng “cơ đồ, tiềm lực, vị thế” - Tiến mạnh trong kỷ nguyên mới

“Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” - Lời phát biểu khai mạc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thổi luồng sinh khí mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt khó, gặt hái nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tiếp nối thành quả để vươn tới tương lai, Việt Nam đã và đang tạo dựng nền tảng vững chắc để tiến nhanh, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.

Giày da là một trong những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Thanh Hóa (Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH giày Rollsport, KCN Hoàng Long trong ca sản xuất).

Vững vàng trước thử thách, tạo đà tăng trưởng mới

Vượt khó, trụ vững, xoay chuyển tình thế... là những cụm từ được nhắc đến nhiều khi tổng kết nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để có được bức tranh sáng về kinh tế - xã hội, đất nước ta đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, trong đó có những khó khăn chưa có tiền lệ. 5 năm qua, năm nào cũng có những diễn biến khó lường nối nhau, như để thử thách bản lĩnh của những người chèo lái con thuyền kinh tế đất nước. Ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đại dịch COVID-19 kéo dài gây hậu quả vô cùng nặng nề; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt khiến hầu hết các chuỗi cung ứng bị đứt gãy; thảm họa thiên tai liên tiếp hoành hành..., đã ảnh hưởng sâu sắc đến an ninh chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước.

Kỳ tích không đến một cách tự nhiên. Trong bộn bề gian khó, nền kinh tế của Việt Nam đã có sự hồi phục, tăng trưởng nhanh chóng nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Đảng, sự điều hành linh hoạt, sáng suốt của Chính phủ, cùng tinh thần đồng lòng vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân. Con đường thịnh vượng cho đất nước, cho sự sung túc, khá giả đối với người dân đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc nhanh chóng, chủ động, quyết liệt. Cả đất nước đã nỗ lực rất lớn để vừa phục hồi sau đại dịch, vừa giữ vững các cân đối lớn, giữ nền kinh tế không chao đảo trước sóng gió. Nhiều ngành, nhiều địa phương, nhiều doanh nghiệp đã biết cách chèo lái, đổi mới, tìm thị trường, tạo việc làm, giữ nhịp sản xuất, đưa tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân 6,3%/năm, thuộc nhóm nước tăng trưởng cao của khu vực và thế giới. Quy mô GDP năm 2025 ước đạt trên 510 tỷ USD, xếp thứ 32 trên thế giới. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao, được nhiều tổ chức quốc tế uy tín đánh giá cao.

Ba đột phá chiến lược được thực hiện đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư mạnh mẽ với nhiều công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, năng lượng, hạ tầng số. Đặc biệt, Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược, là chiếc “chìa khóa vàng” để đưa đất nước bứt phá, hiện thực hóa khát vọng hùng cường.

Bốc xếp hàng hóa lên tàu container tại Cảng quốc tế Nghi Sơn.

Một trong những dấu ấn nổi bật khác là nhận thức về vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững đất nước ngày càng sâu sắc hơn. Thể chế, chính sách và nguồn lực đầu tư cho văn hóa được tăng cường. Công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa, thị trường văn hóa từng bước hình thành và phát triển. Đặc biệt, chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 được xây dựng và triển khai đã thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Các chủ trương, chính sách về phát triển toàn diện con người ngày càng cụ thể, thực chất hơn. Chỉ số phát triển con người (HDI) tăng 14 bậc, thuộc nhóm nước có mức phát triển con người cao; chỉ số hạnh phúc tăng 33 bậc, xếp thứ 46/143 quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 4,4% (năm 2021) xuống 1,3% (năm 2025). Đặc biệt ấn tượng khi cả nước đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát vào tháng 9/2025. Quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, tăng cường. Quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm, góp phần duy trì, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, mở ra cục diện mới cho phát triển đất nước. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, có mặt nổi bật và đột phá chưa từng có. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện với tinh thần làm đến nơi đến chốn, không né tránh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Từ ngày 1/7/2025, một trang mới trong lịch sử tổ chức hành chính của đất nước ta đã mở ra. Thời gian ngắn, công việc bộn bề, nhưng hệ thống chính trị đã tiến hành đồng bộ việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hệ thống các quy định của Đảng, Hiến pháp, pháp luật..., tạo lập cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc để bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt. Cả nước đã hoàn thành sắp xếp, tinh gọn đầu mối từ Trung ương đến địa phương cho thấy quyết tâm cải cách tổ chức bộ máy mạnh mẽ chưa từng có. Cuộc cải cách thể chế sâu rộng và toàn diện này không chỉ nằm ở việc giảm bớt tầng nấc trung gian, mà sâu xa hơn nó khẳng định tinh thần “Nhà nước phục vụ”, một chính quyền kiến tạo phát triển để xây dựng “Việt Nam hùng cường vào năm 2045”.

Một góc Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Đánh giá về những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Chúng ta đã vượt qua thử thách bằng ý chí, nghị lực và sự đoàn kết; giữ vững ổn định để phát triển; kiên trì chỉnh đốn, hoàn thiện để đi nhanh hơn và đi chắc hơn. Những thành tựu đạt được là to lớn, đáng trân trọng, nhưng chúng ta vẫn phải khiêm tốn, tỉnh táo, không được “ngủ quên bên vòng nguyệt quế”. Chặng đường phía trước còn nhiều việc lớn, việc khó, muốn đi xa, đi đến đích thì điều quan trọng nhất vẫn là phải giữ vững niềm tin, kỷ cương, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân lên trên hết”.

Định hình chặng đường phát triển mới

Tháng 1/2026, đồng bào, đồng chí cả nước cùng hướng tới ngày hội lớn của Đảng, cũng là ngày hội của toàn dân: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Mỗi kỳ đại hội là một dấu mốc quan trọng, nhưng với Đại hội XIV, ý nghĩa càng sâu sắc hơn, bởi sau nhiều thập niên đổi mới, đất nước ta đã có cơ đồ, tiềm lực và vị thế mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh: “Đất nước muốn đi nhanh thì cần đột phá, nhưng muốn đi xa thì phải có kỷ cương”. Vì vậy, phương châm hành động của Đại hội XIV được xác định rất rõ ràng: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Theo Tổng Bí thư, đột phá ở đây không chỉ là làm một số “việc mới” mà là đổi mới tư duy để dám “chạm” vào những điểm nghẽn thật sự về thể chế, bộ máy, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị, kỷ luật công vụ, để đất nước vận hành thông suốt hơn, công bằng hơn, minh bạch hơn, hiệu quả hơn.

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại xã Vĩnh Lộc.

Tầm nhìn chiến lược của Đại hội XIV cũng gắn với những dấu mốc cụ thể: Lựa chọn quyết sách để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên CNXH. Đó là những “mốc son” để phấn đấu, để mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi cơ quan và từng người dân đều thấy mình có phần việc cụ thể trong hành trình chung.

Để phát triển nhanh và bền vững đất nước, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đó là tập trung hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, trong đó lấy thể chế chính trị là then chốt, thể chế kinh tế là trọng tâm, các thể chế khác là rất quan trọng. Cùng với đó, phải xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh CNH, HĐH nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Khát vọng “giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” trước hết phải được đo bằng tri thức, do đó lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực then chốt của mô hình tăng trưởng mới; đồng thời phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực xã hội, trong đó kinh tế tư nhân là một động lực chính.

Thực tiễn đã khẳng định, sự đồng thuận, đoàn kết của Nhân dân chính là nguồn sức mạnh to lớn để đất nước vượt qua khó khăn và đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Bởi vậy, đại hội lần này tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm lấy “dân là gốc”, Nhân dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể của sự nghiệp đổi mới. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ lợi ích chính đáng, hợp pháp và hạnh phúc của Nhân dân.

Công ty TNHH lốp COFO Việt Nam (KCN Bỉm Sơn) với sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu và nhiều thị trường khó tính.

Đại hội XIV của Đảng đánh dấu sự chuyển tiếp quan trọng của đất nước từ giai đoạn phục hồi, giữ vững ổn định sang giai đoạn phát triển nhanh và bền vững. Do đó, đại hội xác định phải nắm bắt thời cơ, làm mới các động lực cũ, kiến tạo các động lực mới, khắc phục các yếu kém nội tại, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, người dân ấm no, hạnh phúc hơn.

Để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đặt ra cho kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (2030) và 100 năm thành lập nước (2045) không chỉ đòi hỏi những nỗ lực phi thường, những cố gắng vượt bậc mà hơn lúc nào hết, toàn dân tộc cần thống nhất ý chí, thống nhất hành động để đi tiếp cho vững vàng. Với cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao, khát vọng phát triển sẽ tiếp tục được nhân lên, tạo động lực mạnh mẽ để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Bài và ảnh: Minh Khôi