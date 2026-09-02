Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei: Iran sẽ dành cho Mỹ "những bài học không thể quên"

Trong thông điệp đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công quân sự, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này đã chuẩn bị sẵn những “bài học không thể quên” dành cho Washington.

Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei cảnh báo Iran sẽ dành cho Mỹ “những bài học không thể quên”

Trong thông điệp phát đi trên mạng xã hội X ngày 1/9, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei tuyên bố: “Dân tộc Iran và Mặt trận Kháng chiến sẽ dành cho Mỹ những bài học không thể nào quên”. Phát biểu cho thấy Tehran tiếp tục giữ lập trường cứng rắn trước các cuộc tấn công mới của Washington, đồng thời phát đi cảnh báo về khả năng đáp trả.

Trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi khẳng định, phản ứng mới nhất của Tehran không chỉ là một lời cảnh báo mà còn là tuyên bố chính thức về sự thay đổi trong học thuyết răn đe của nước này.

Cùng thời điểm, Tướng Yadollah Javani thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lên tiếng kêu gọi các quốc gia Ả Rập nhanh chóng đóng cửa các căn cứ và trục xuất quân đội Mỹ khỏi lãnh thổ. Quan chức này cảnh báo Tehran sẽ tung đòn đáp trả “mạnh mẽ”, sẵn sàng nhắm vào bất kỳ điểm xuất phát nào được sử dụng để tấn công Iran.

Truyền thông Iran ngày 2/9 đưa tin các đợt không kích dồn dập của Mỹ trong hai ngày qua vào tỉnh Khuzestan và khu vực Sirik ở miền Nam đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và gần 60 người bị thương.

Peru tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran. Ảnh: APA.

Tình hình chiến sự gia tăng nhanh chóng đang kéo theo những hệ lụy ngoại giao trên phạm vi toàn cầu. Trong động thái mới nhất, Bộ Ngoại giao Peru ngày 2/9 đưa ra tuyên bố chính thức về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran.

Chính quyền Lima chỉ trích mạnh mẽ Tehran vì các hành vi làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông, gây gián đoạn tuyến hàng hải quốc tế qua Eo biển Hormuz và cản trở hoạt động kiểm tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Bên cạnh đó, chính quyền Lima cũng nêu rõ những quan ngại liên quan đến tình hình an ninh và các vấn đề nội bộ tại Iran.

Trước đó, ngày 31/8, quốc gia láng giềng của Peru là Chile cũng đã tuyên bố đóng cửa đại sứ quán tại Tehran, song không cắt đứt quan hệ ngoại giao. Theo Santiago, biện pháp này mang tính phòng ngừa trong bối cảnh lo ngại về an ninh tại khu vực Trung Đông.

Thanh Giang

Nguồn: Royanews, NDTV.