Lãnh đạo VFF lên tiếng về việc U22 Việt Nam bị điều chỉnh lịch thi đấu giờ chót; Hé lộ bến đỗ tiếp theo của Sergio Ramos

Đội tuyển nữ Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 33, quyết tâm bảo vệ huy chương vàng; Hội cổ động viên Ultras Thailand tẩy chay các trận đấu bóng đá, futsal tại SEA Games 33; Lãnh đạo VFF lên tiếng về việc U22 Việt Nam bị điều chỉnh lịch thi đấu giờ chót... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (2/12).

Lãnh đạo VFF lên tiếng về việc U22 Việt Nam bị điều chỉnh lịch thi đấu giờ chót

Chiều 1/12 tại Bangkok, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) Trần Anh Tú, Lãnh đội U22 Việt Nam, đã chia sẻ về việc điều chỉnh lịch thi đấu tại SEA Games 33.

Phó chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú cho biết U22 Việt Nam đã có sự chuẩn bị bài bản suốt một năm qua. (Ảnh: VFF)

Ông Trần Anh Tú cho biết việc trận mở màn của U22 Việt Nam được dời lên ngày 3/12 thay vì 4/12 có ảnh hưởng phần nào đến kế hoạch, nhưng LĐBĐVN đã nhanh chóng cử cán bộ tiền trạm và xây dựng các phương án ứng phó. Quá trình di chuyển và hậu cần của đội tại Bangkok đều diễn ra suôn sẻ.

Phó Chủ tịch Trần Anh Tú khẳng định U22 Việt Nam không bị động. Sự chuẩn bị của đội là một quá trình dài hơi, bài bản suốt một năm qua với nhiều chuyến tập huấn và thành công tại các giải khu vực, giúp đội đạt trạng thái tốt nhất. Toàn đội đang có không khí tập luyện rất tốt và sẵn sàng cho trận ra quân gặp U22 Lào vào ngày 3/12.

Đội tuyển nữ Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 33, quyết tâm bảo vệ huy chương vàng

Huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung vừa chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức của đội tuyển nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan. Ba cầu thủ bị loại vào giờ chót là Dương Thị Vân, Ngân Thị Thanh Hiếu và Vũ Thị Hoa, chủ yếu do chấn thương và thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Thành phần nòng cốt của đội tuyển vẫn được giữ nguyên với đội trưởng Huỳnh Như, Kim Thanh, Hoàng Thị Loan và Bích Thùy, cùng với nhiều gương mặt trẻ như Thanh Nhã, Minh Chuyên.

HLV Mai Đức Chung thừa nhận các đối thủ trong khu vực đang mạnh lên nhờ nhập tịch, nhưng ông tin vào tinh thần mạnh mẽ và sự khéo léo của các cầu thủ Việt Nam. Sau chuyến tập huấn bổ ích tại Nhật Bản, toàn đội đã hoàn thiện chuyên môn, tự tin hướng đến mục tiêu cao nhất là giành Huy chương vàng.

Đội sẽ sang Thái Lan vào ngày 2/12 và đá trận ra quân gặp Malaysia vào ngày 5/12 tại Chonburi.

Hội cổ động viên Ultras Thailand tẩy chay các trận đấu bóng đá, futsal tại SEA Games 33

Nhóm cổ động viên (CĐV) cuồng nhiệt nổi tiếng của Thái Lan, Ultras Thailand, đã công bố quyết định không tham dự các trận đấu bóng đá và futsal tại SEA Games 33, chỉ vài ngày trước khi giải đấu khởi tranh.

Ultras Thailand là một trong những nhóm CĐV hàng đầu tại Thái Lan.

Lý do chính được nhóm này đưa ra là sự bất mãn sâu sắc về quy định tổ chức sự kiện. Cụ thể, họ phản đối hệ thống đăng ký vé bất cập yêu cầu CĐV phải khai báo thông tin cá nhân cụ thể, điều bị cho là tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin.

Ultras Thailand cũng chỉ ra rằng quy định này không áp dụng với khu vực vé VIP, tạo ra sự phân biệt đối xử giữa các tầng lớp CĐV. Bên cạnh đó, việc ban tổ chức phân bổ chỗ ngồi ở khu vực bất lợi cho việc cổ vũ cũng là một nguyên nhân. Mặc dù tẩy chay vào sân, nhóm này khẳng định vẫn ủng hộ các cầu thủ Thái Lan bằng mọi cách khác.

Fabrizio Romano hé lộ bến đỗ tiếp theo của Sergio Ramos

Sau khi quyết định rời câu lạc bộ Rayados de Monterrey (Mexico), trung vệ Sergio Ramos, 39 tuổi, đang tìm kiếm thử thách đỉnh cao cuối cùng tại châu Âu. Theo nhà báo chuyên săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, bến đỗ tiềm năng nhất của Ramos lúc này là Juventus.

Ramos có thể đến Italy.

Đội bóng thành Turin đang cần bổ sung kinh nghiệm và khả năng tổ chức hàng thủ để củng cố đội hình trẻ trong giai đoạn quan trọng của mùa giải Serie A. Ramos cũng được cho là muốn thi đấu tại châu Âu để duy trì phong độ, với hy vọng không tưởng là được gọi trở lại đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026.

Ngoài Juventus, AC Milan cũng được cho là đang theo dõi Ramos với tham vọng chiêu mộ các cầu thủ đẳng cấp thế giới dưới dạng miễn phí.

HS