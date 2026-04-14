Lãnh đạo Trung Quốc và Tây Ban Nha cam kết tăng cường quan hệ

Ngày 14/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương, đồng thời kêu gọi bảo vệ hòa bình và phát triển toàn cầu trong bối cảnh môi trường quốc tế nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hội đàm tại Bắc Kinh ngày 14/4/2026. Ảnh: CGTN

Phát biểu tại cuộc hội đàm ở Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn, nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác, củng cố lòng tin và duy trì các cơ chế đối thoại là lợi ích chung của cả hai nước. Ông kêu gọi thúc đẩy pháp quyền quốc tế, tăng cường chủ nghĩa đa phương và phối hợp bảo đảm ổn định toàn cầu.

Về phần mình, Thủ tướng Pedro Sanchez cho rằng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế đang chịu nhiều sức ép, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và châu Âu nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Ông bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và phát triển bền vững.

Hai bên cũng trao đổi về việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo và kết nối chuỗi cung ứng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) bắt tay với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14/4/2026. Ảnh: CGTN

Chuyến thăm của Thủ tướng Tây Ban Nha diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia phương Tây đang điều chỉnh chính sách đối với Trung Quốc, tìm cách duy trì cân bằng giữa hợp tác và cạnh tranh. Đồng thời, các yếu tố liên quan đến chính sách của Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump cũng góp phần tác động đến cách tiếp cận của các đối tác quốc tế.

Tây Ban Nha được đánh giá là một trong những quốc gia châu Âu ủng hộ thúc đẩy hợp tác kinh tế với Trung Quốc, coi đây là đối tác quan trọng trong phát triển thương mại và phối hợp giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh và giảm bất bình đẳng.

Giới quan sát cho rằng, việc hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao phản ánh xu hướng các nước tìm kiếm hợp tác đa phương và củng cố quan hệ đối tác trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp.

Minh Phương

Nguồn: Reuters