Lãnh đạo Mỹ-Trung Quốc điện đàm: củng cố lệnh đình chiến thương mại mong manh

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 24/11 đã có cuộc điện đàm trao đổi về nhiều vấn đề, trong bối cảnh quan hệ song phương dường như đang có thêm động lực mới kể từ cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo tại Hàn Quốc vào tháng trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 24 tháng 11 năm 2025. Ảnh: Financial Times.

Phát biểu sau cuộc điện đàm, Tổng thống Trump đã ca ngợi mối quan hệ “cực kỳ vững mạnh” giữa hai nước. Ông Trump nói: “Giờ đây chúng ta có thể tập trung vào bức tranh lớn... Chúng tôi nhất trí rằng điều quan trọng là phải thường xuyên trao đổi, và tôi mong chờ việc đó”, đồng thời cho biết ông đã nhận lời mời thăm Trung Quốc vào tháng 4 tới, và Chủ tịch Tập sẽ tới thăm Mỹ vào cuối năm nay.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông đã trao đổi về “fentanyl, đậu nành và các sản phẩm nông nghiệp khác” với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Ông Trump cho biết: “Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận tốt và rất quan trọng cho những người Nông dân Vĩ đại của chúng ta và thỏa thuận này sẽ còn tốt hơn nữa”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Trong khi đó, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết ông và Tổng thống Trump đã có một cuộc gặp thành công ở Busan (Hàn Quốc) vào tháng trước và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng. Hai bên đã điều chỉnh lại hướng đi của “con tàu khổng lồ” trong quan hệ Trung – Mỹ và tạo thêm động lực để con tàu đó tiếp tục tiến lên một cách ổn định, qua đó gửi đi thông điệp tích cực tới thế giới. Trung Quốc và Mỹ cần duy trì đà phát triển trong quan hệ song phương và tiếp tục tiến về phía trước theo đúng hướng trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi.

Mỹ-Trung đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng. Ảnh: Reuters.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực có lợi cho hòa bình và bày tỏ hy vọng rằng các bên liên quan sẽ thu hẹp khác biệt, đạt được một thỏa thuận hòa bình công bằng, lâu dài và ràng buộc trong thời gian sớm nhất, đồng thời giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng.

Thúy Hà

Nguồn: Al Jazeera/Xinhua