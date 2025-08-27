Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 5 tại xã Ba Đình và Hoa Lộc

Sáng 27/8, Thượng tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 5 tại xã Ba Đình và xã Hoa Lộc.

Thượng tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa bão tại xã Ba Đình.

Do ảnh hưởng của bão số 5 và mưa lớn sau bão, lũ trên các tuyến sông trên địa bàn tỉnh đang lên nhanh. Hệ thống đê điều của tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra nhiều sự cố. Mực nước sông ở hạ nguồn cũng lên nhanh khiến cho các tuyến đê Bối trên địa bàn xã Hoa Lộc và nhiều vị trí đê trên xã Ba Đình tràn nước, nguy cơ vỡ đê cao.

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an 2 xã nói trên phối hợp với lực lượng Quân đội, lực lượng xung kích của địa phương và Nhân dân triển khai phương án “4 tại chỗ", nhanh chóng khắc phục sự cố. Đồng thời, phân công lực lượng thường trực 24/24h, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để ứng phó với mọi tình huống xảy ra.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng nỗ lực của lực lượng Công an và các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của 2 xã Ba Đình, Hoa Lộc đã không quản khó khăn, hiểm nguy nỗ lực giúp Nhân dân sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.

Đồng chí Yên Tuấn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Hoa Lộc cho biết: Trong sáng 27/8, Công an xã Hoa Lộc đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng di dời 58 hộ, 203 khẩu ở khu vực ven đê Bối đến nơi an toàn. Công an xã đã huy động xe đầu kéo, xe chuyên dụng chở vật liệu, cát, rọ sắt để gia cố tuyến đê xung yếu trên địa bàn xã Hoa Lộc và phân công lực lượng tham gia các chốt canh đê , bảo đảm an toàn cho Nhân dân.

Thái Thanh (CTV)