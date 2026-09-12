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Ba Lan sẵn sàng đầu tư 4 tỷ euro xây cơ sở cho quân đội Mỹ thường trú

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Ba Lan cho biết, nước này có thể đầu tư khoảng 3,5-4 tỷ euro để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ việc triển khai thường trú quân đội Mỹ, trong bối cảnh Warsaw và Washington đang tiến hành các cuộc đàm phán ở giai đoạn cuối về kế hoạch này.

Ba Lan sẵn sàng đầu tư 4 tỷ euro xây cơ sở cho quân đội Mỹ thường trú

Ba Lan cho biết, nước này có thể đầu tư khoảng 3,5-4 tỷ euro để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ việc triển khai thường trú quân đội Mỹ, trong bối cảnh Warsaw và Washington đang tiến hành các cuộc đàm phán ở giai đoạn cuối về kế hoạch này.

Ba Lan sẵn sàng đầu tư 4 tỷ euro xây cơ sở cho quân đội Mỹ thường trú

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết, Warsaw sẵn sàng tiếp nhận lực lượng Mỹ đóng quân lâu dài. Ảnh: Getty Images.

Theo bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz, Warsaw sẵn sàng tiếp nhận lực lượng Mỹ đóng quân lâu dài và coi đây là khoản đầu tư quan trọng cho an ninh quốc gia. Theo ông, phía Ba Lan có thể đầu tư khoảng 15-17 tỷ zloty, tương đương 3,5-4 tỷ euro, cho dự án.

Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz cho biết, các cuộc đàm phán đã bước vào giai đoạn cuối, hiện tập trung chủ yếu vào phương án xây dựng một cơ sở quân sự duy nhất. Cơ sở này không chỉ đáp ứng yêu cầu hỗ trợ hoạt động quân sự mà còn cần có các điều kiện phù hợp để binh sĩ Mỹ và gia đình có thể sinh sống lâu dài.

Ông cho rằng, quyết định về địa điểm và hình thức triển khai có thể được đưa ra trong những tuần hoặc tháng tới. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về việc quân đội Mỹ có được triển khai thường trú tại Ba Lan hay không vẫn thuộc về Tổng thống Mỹ.

Ba Lan sẵn sàng đầu tư 4 tỷ euro xây cơ sở cho quân đội Mỹ thường trú

Ba Lan sẵn sàng đầu tư khoảng 3,5-4 tỷ euro để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ việc triển khai thường trú quân đội Mỹ. Ảnh: AFP.

Ba Lan thời gian qua đã tích cực thúc đẩy kế hoạch tăng cường sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ. Một phái đoàn Mỹ gần đây đã tới Ba Lan để trao đổi về các địa điểm tiềm năng và tìm hiểu năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng nước này. Trước đó, các quan chức quốc phòng Ba Lan đã giới thiệu với phía Mỹ những địa điểm có thể được lựa chọn cho dự án.

Ngoài kế hoạch về lực lượng Mỹ, Ba Lan cũng đang thúc đẩy vai trò của mình trong các dự án quốc phòng chung tại châu Âu. Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 7, Warsaw cùng Mỹ, Hà Lan, Đức và Thụy Điển đã ký thỏa thuận nghiên cứu khả năng thành lập một cơ sở bảo dưỡng tên lửa PAC-3 Patriot tại châu Âu. Ba Lan mong muốn đăng cai cơ sở này, nhưng các bên vẫn đang đàm phán và chưa công bố địa điểm cụ thể.

Thu Uyên

Nguồn: PAP.

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