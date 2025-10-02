Làng Trù - nước chưa rút, nỗi đau chưa nguôi!

Thôn Làng Trù, xã Nông Cống vẫn chìm trong biển nước. Trên con đường Vạn Thiện đi Bến En thênh thang chạy qua làng, một lán bạt dựng vội ven đường trở thành nơi tổ chức tang lễ cho hai bà cháu xấu số thiệt mạng khi cố chèo thuyền thoát cơn lũ dữ.

Hàng trăm ngôi nhà của thôn Làng Trù vẫn ngập trong biển nước.

Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị Vũ Thị Thắm nằm sát cánh đồng, cạnh bên là căn nhà đơn sơ của mẹ chồng chị - cụ Lê Thị Đảm, 93 tuổi. Vài ngày trước, cả gia đình vẫn còn quây quần bên bữa cơm chiều, bà cụ chậm rãi nhắc nhở con cháu chuyện đồng áng. Nhưng rồi, chỉ trong khoảnh khắc, dòng lũ dữ đã cướp đi cả người mẹ chồng già yếu và người con trai lớn hiền lành của chị.

Tôi cách con trai một đoạn thôi. Nó ngoi lên được mấy giây, gào lên gọi “Mẹ ơi” rồi kiệt sức chìm giữa dòng nước xiết. Con mất, mẹ mất, nhà cửa mất hết... tôi trơ trọi một mình. Chị Vũ Thị Thắm, thôn Làng Trù

Chiều tối 29, lũ dâng dữ dội, nước chảy xiết như muốn cuốn trôi tất cả. Trong khoảnh khắc hiểm nguy, anh Tiến - chàng trai trẻ mới ngoài đôi mươi đã quyết định lấy thuyền đưa mẹ và bà nội vượt dòng nước đến nơi an toàn. Nhưng khi thuyền ra gần đến đường, bất ngờ dòng nước xiết cuộn sóng lớn lật úp tất cả. Dù biết bơi, song anh Tiến vẫn không thể thoát khỏi vòng xoáy lũ dữ. Bà nội sức yếu cũng chìm theo con nước.

Trong giây phút sinh tử, chị Thắm may mắn bám được vào cành cây ven ruộng, bò lên bờ trong mưa gió mịt mùng. Đêm đen đặc, tiếng cầu cứu lạc lõng giữa gió mưa, chẳng ai kịp nghe thấy.

Chị Vũ Thị Thắm (bên phải) nghẹn ngào trong căn lều tạm bợ.

Ký ức tang thương ấy ám ảnh chị Thắm từng giờ. Đôi mắt thất thần, giọng nghẹn ngào, chị kể, khi con thuyền nhỏ bị lật giữa dòng xoáy, chị kịp bám vào cành cây bên bờ. Trong hỗn loạn nước cuốn, tiếng kêu thất thanh của con trai như xé toạc màn mưa gió. "Tôi cách con trai một đoạn thôi. Nó ngoi lên được mấy giây, gào lên gọi “Mẹ ơi” rồi kiệt sức chìm giữa dòng nước xiết. Con mất, mẹ mất, nhà cửa mất hết... tôi trơ trọi một mình”. Lời kể ấy như dao cắt vào lòng người, nỗi đau của một người mẹ mất con, mất mẹ trong cùng một đêm lũ dữ.

Các lực lượng, họ hàng dốc sức tìm kiếm suốt ngày đêm. Sáng 30/9, thi thể cụ Đảm được tìm thấy gần hiện trường. Đêm muộn cùng ngày, người dân và lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể cháu Tiến về, cách nơi thuyền lật chừng 30m.

Căn nhà của Vũ Thị Thắm vẫn ngập trong nước.

Sáng 1/10, thi thể của cụ bà và cháu trai được đưa đi hỏa táng. Nhưng nước lũ chưa rút, nhà ngập, nghĩa trang của xã cũng ngập trong biển nước, gia đình đành để tạm tro cốt trong lán, người thân túc trực chờ ngày khô ráo làm nơi hậu sự, mặc dù ngôi nhà của họ chỉ cách đó chưa đầy 300m.

“Tôi chỉ mong nước sớm rút để mẹ và con tôi được về lại mái ấm, bớt lạnh lẽo nơi đây” - những lời rút ruột của người phụ nữ đang lặng đi bên ban thờ ven đường, nước thì vẫn ngầu đục mênh mông!"

Hơn 230 hộ dân thôn Làng Trù đến nay vẫn bị cô lập.

Chưa bao giờ lũ lớn, nước ngập như thế này. Hôm nay có rút bớt nhưng mới khoảng 1m. Gia đình tôi chỉ kịp cất vài thứ cần thiết, còn lại mất trắng hết. Bà Trần Thị Lượt, thôn Làng Trù

Hơn 230 hộ dân thôn Làng Trù đến nay vẫn bị cô lập. Nước lũ còn ngập sâu từ 1,5-2m, có nơi lên tới 3m. Nhà cửa, tài sản, ruộng đồng, vật nuôi... đều chìm trong biển nước. Không điện, không nước sạch, đường làng ngập trắng xóa, cuộc sống của bà con chỉ còn biết trông chờ hoàn toàn vào sự cứu trợ.

Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng vào hỗ trợ người dân trong vùng cô lập.

“Chưa bao giờ lũ lớn, nước ngập như thế này. Hôm nay (chiều tối 1/10 - PV) có rút bớt nhưng mới khoảng 1m. Gia đình tôi chỉ kịp cất vài thứ cần thiết, còn lại mất trắng hết”, bà Trần Thị Lượt, một người dân trong thôn, ngậm ngùi chia sẻ.

Trong nỗi mất mát ấy, những chiến sĩ cứu hộ vẫn bám trụ ngày đêm, cùng các đoàn cứu trợ dồn sức hướng về Làng Trù. Nhiều ngày qua, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Thanh Hóa) túc trực 24/24 giờ, ứng cứu kịp thời, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời vận chuyển lương thực, nước uống, thuốc men đến từng hộ.

Các chiến sĩ công an luôn sẵn sàng để hỗ trợ người dân.

“Em tham gia cứu hộ từ sáng 29/9. Sáng qua tranh thủ về thăm nhà một lát rồi lại quay lại ngay. Tuy vất vả, nhưng thấy cảnh bà con khốn khó thì mình càng phải gắng sức cho đến khi bà con tạm ổn định”, chiến sĩ Trịnh Xuân Hòa, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, chia sẻ sau nhiều giờ bám địa bàn.

Bí thư chi bộ thôn Làng Trù, ông Nguyễn Văn Trọng, gương mặt hốc hác sau nhiều ngày thiếu ngủ, vừa động viên gia đình có người tử nạn, vừa cùng lực lượng chức năng túc trực theo dõi tình hình.

“Nước có rút nhưng rất chậm. Khu an táng của làng vẫn còn ngập, ít nhất 2-3 ngày nữa mới có thể tổ chức an táng cho hai bà cháu. Đa phần bà con vẫn ở lại trong làng. Chúng tôi phối hợp tiếp nhận hàng cứu trợ, phân phát đến từng hộ để không ai bị thiếu đói”, ông nói.

Thanh niên, dân quân tự vệ cũng chung sức cùng các lực lượng chức năng trực 24/24 giờ; tiếp nhận nhu yếu phẩm, những suất cơm từ những tấm lòng hảo tâm, kịp thời chuyển đến từng hộ.

Những bàn tay đưa ra đúng lúc, những sẻ chia kịp thời từ lực lượng cứu hộ, đoàn thiện nguyện đã trở thành “ngọn lửa” ấm áp, sưởi ấm trái tim bà con thôn Làng Trù vượt qua những ngày tang thương, lạnh lẽo!

Minh Hằng - Thùy Linh