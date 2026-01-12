Lan tỏa yêu thương từ tấm thẻ bảo hiểm y tế

Những tấm thẻ BHYT được trao đến tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là tấm “lá chắn” bảo vệ sức khỏe mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc. Ẩn sau mỗi tấm thẻ ấy là tình người ấm áp, là sự sẻ chia trách nhiệm chung trong cộng đồng, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ giúp họ vơi bớt lo chi phí khám, chữa bệnh. Từ sự quan tâm ấy, yêu thương được lan tỏa, tiếp thêm niềm tin và hy vọng để họ vững vàng hơn trên hành trình cuộc sống.

Niềm vui của chị Lê Thị Thư, thôn Cát Lợi, xã Thượng Ninh khi nhận được thẻ bảo hiểm y tế.

Vui mừng cầm tấm thẻ BHYT trên tay, chị Lê Thị Thư, thôn Cát Lợi, xã Thượng Ninh xúc động khi đón nhận món quà ý nghĩa này. Với chị Thư cũng như nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác, tấm thẻ như chứa đựng nghĩa tình lớn lao, không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh mà còn là nguồn động viên, an ủi tinh thần để họ vững vàng hơn giữa bộn bề của cuộc sống. Chị Thư chia sẻ: “Gia đình có 2 mẹ con, công việc không ổn định mà bản thân lại thường xuyên ốm đau nên tôi chưa có điều kiện tham gia BHYT. Vì vậy, khi nhận được tấm thẻ này, tôi rất vui mừng và biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp dành cho những người nghèo như chúng tôi”.

Cũng ở thôn Cát Lợi, chị Đinh Thị Bảy có hoàn cảnh khó khăn khi chồng mất, nuôi 3 con ăn học, do cuộc sống mưu sinh nên chị phải gửi con cho bà nội nuôi, trong khi đó, bản thân mẹ chồng chị cũng là hộ nghèo. Chia sẻ niềm vui khi nhận được tấm thẻ, chị Bảy cho biết: “Cầm trên tay thẻ BHYT được trao tặng, tôi thật sự rất vui và biết ơn Đảng, Nhà nước, đây là món quà ý nghĩa để tôi tiếp tục động viên các con nỗ lực trong học tập cũng như cuộc sống".

Theo ông Lê Văn Chung, Phó Giám đốc Bảo hiểm cơ sở Như Xuân, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã vận động các nhà hảo tâm, cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ tặng 325 thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhằm lan tỏa thêm nhiều tấm thẻ BHYT nghĩa tình, góp phần giúp người dân tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Nhiều năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua: “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, ngành BHXH Việt Nam nói chung và BHXH tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, chương trình “Trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn” được xem là một trong những hoạt động tiêu biểu, góp phần hướng tới thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

Trong năm 2025, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí và trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế tại 71 xã thuộc vùng miền núi của tỉnh Thanh Hóa, với nguồn kinh phí 600 triệu đồng do hệ thống các ngân hàng: Vietcombank, Vietinbank, BIDV tài trợ... Bên cạnh đó, BHXH tỉnh phối hợp với Bệnh viện Nhi Thanh Hóa và Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa trao tặng cho 20 bệnh nhân tham gia BHYT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phải ở lại bệnh viện điều trị; phối hợp với Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực trao tặng 21 thẻ BHYT hộ gia đình, thời hạn 12 tháng cho người có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn phường Quảng Phú.

Đồng thời, chương trình “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn - Gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương” được tổ chức tại BHXH cơ sở Kim Tân với sự đồng hành của nhiều cơ sở y tế trên địa bàn đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng. Tổng số tiền thu được là 19 triệu đồng, tương ứng với 172 thẻ BHYT được trao tặng cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tại Công văn số 75/BHXH-TTHT ngày 5/8/2025 của BHXH tỉnh Thanh Hóa, nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp đã chung tay ủng hộ với tổng kinh phí 455 triệu đồng, tương đương với 2.305 thẻ BHYT được trao tặng cho các đối tượng là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và 407 thẻ BHYT cho đối tượng thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình tại huyện Bá Thước cũ.

Với sự vào cuộc trách nhiệm của BHXH tỉnh, các đơn vị, địa phương và cả cộng đồng xã hội, nhiều tấm thẻ BHYT đã được trao tận tay đến hộ nghèo, không chỉ góp phần mở rộng độ bao phủ BHYT, giảm gánh nặng tài chính cho người dân mà còn đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe công bằng. Đồng thời cũng là một khoản đầu tư hiệu quả cho sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Trung Hiếu