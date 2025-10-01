Nông dân xã Thanh Quân “cứu” lúa sau bão

Ngày 1/10, tranh thủ trời tạnh ráo, bà con xã Thanh Quân lại hối hả ra đồng nỗ lực “cứu” lúa và cây trồng bị ngã đổ, hư hại sau bão.

Xã Thanh Quân có hơn 511,5ha lúa hè thu mùa. Trước bão số 10, toàn xã đã thu hoạch được hơn 400ha. Khoảng 100ha lúa còn lại rải đều ở các thôn, bà con đang tiến hành thu hoạch.

Bão số 10 kèm theo mưa lớn liên tục những ngày vừa qua đã khiến cho khoảng 100ha lúa chưa kịp thu hoạch của bà con nông dân xã Thanh Quân đổ rạp, ngấm nước.

Để giảm thiểu thiệt hại, ngay sau khi trời ngớt mưa, người dân vội vã tranh thủ ra đồng thu hoạch số lúa còn lại.

Nếu ngâm nước lâu, hạt lúa sẽ nảy mầm thì xem như toàn bộ công sức của bà con nông dân đều bị cuốn trôi theo dòng nước lũ.

Người dân sử dụng máy gặt ở những diện tích lúa ít bị ảnh hưởng.

Gặt lúa đến đâu bà con xử lý thu gom, đóng bì đến đó.

Các loại xe cơ giới đều được huy động vận chuyển lúa về nhà.

Người dân gặt đến đâu thì tiến hành đổ phơi ngay khi trời còn chưa mưa để lúa ráo, tránh bị mọc mầm.

Lúa sau khi thu hoạch được bà con che chắn cẩn thận tránh nước mưa ngập vào.

Ông Lê Tiến Đạt, Chủ tịch UBND xã Thanh Quân, cho biết: Ngoài 51,45ha lúa bị ngập, sau bão số 10, toàn xã còn 2,6ha ngô, 2,1ha mía cùng 24ha keo bị gãy đổ, hư hại. Bên cạnh đó, 10,2ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập sâu, thiệt hại nặng nề và hàng trăm gia súc, gia cầm bị chết. Hiện, UBND xã Thanh Quân đang tập trung lực lượng tiêu thoát nước, chỉ đạo, khuyến cáo người dân xử lý ao nuôi, tiêu độc khử trùng môi trường rồi mới tái đàn. Về diện tích cây lâm nghiệp bị gãy đổ, xã chỉ đạo bà con và các lực lượng liên quan tập trung cắt tỉa, dọn dẹp để đảm bảo cho những diện tích còn lại phát triển, sau đó sẽ tiến hành trồng dặm lại. Những hộ bị thiệt hại nặng sẽ có cơ chế hỗ trợ để tạo điều kiện cho bà con tiếp tục sản xuất.

Tăng Thúy - Bảo Châu - Hoàng Mai