Lặng lẽ gọi tên Anh: Hành trình trả lại danh tính cho hơn 1.000 liệt sĩ ở Nghĩa trang Hàm Rồng

Sáng 03/8, trong không khí trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa (BCĐ 515) phối hợp với UBND phường Hàm Rồng tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, phục vụ công tác giám định ADN.

Video: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng.

Hoạt động nằm trong chuỗi nhiệm vụ của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, với mục tiêu từng bước xác minh danh tính các anh hùng liệt sĩ, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và người thân sau nhiều thập kỷ.

Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng hiện là nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Trong số đó, hơn 1.000 phần mộ vẫn chưa xác định được đầy đủ thông tin.

Mỗi mẫu sinh phẩm được lấy hôm nay không chỉ là dữ liệu phục vụ giám định ADN mà còn mở thêm hy vọng cho hành trình tìm lại danh tính của những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Để bảo đảm quá trình lấy mẫu diễn ra chính xác, khoa học và tuyệt đối an toàn, BCĐ 515 tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 8 tổ công tác, đồng thời triển khai tại 8 khu vực trong khuôn viên nghĩa trang.

Mỗi tổ hoạt động độc lập về nhân lực, hồ sơ, dụng cụ chuyên môn và chịu trách nhiệm toàn diện đối với khu vực được phân công, bảo đảm không xảy ra chồng chéo hay nhầm lẫn trong quá trình thực hiện.

Tại hiện trường, các lực lượng phối hợp thực hiện đầy đủ quy trình chuyên môn từ khai quật phần mộ, lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin, lập hồ sơ quản lý, đóng gói, niêm phong, bảo quản đến vận chuyển và bàn giao mẫu cho đơn vị giám định ADN. Mọi công đoạn đều được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật quy định.

Không khí làm việc diễn ra khẩn trương nhưng hết sức cẩn trọng. Từng thao tác của cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chuyên môn đều được thực hiện tỉ mỉ, bảo đảm tính khách quan, chính xác của mỗi mẫu sinh phẩm.

Dưới mái lều dã chiến giữa Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng, từng mẫu sinh phẩm được lấy với sự cẩn trọng tuyệt đối. Mỗi thao tác hôm nay đều hướng tới một mục tiêu chung: tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Nén hương được thắp lên trước mỗi phần mộ như một lời tri ân lặng lẽ. Sau nhiều thập kỷ, hành trình xác định danh tính liệt sĩ vẫn được các thế hệ hôm nay tiếp nối bằng trách nhiệm và lòng biết ơn.

Từng phần hài cốt được nâng niu, bọc cẩn thận trong lá cờ Tổ quốc trước khi hoàn tất các bước lấy mẫu, niêm phong và bảo quản.

Giữa hàng nghìn phần mộ phủ màu thời gian, công việc lặng lẽ ấy mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng là bước quan trọng trong công tác xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN. Kết quả của quá trình này sẽ góp phần bổ sung cơ sở dữ liệu, tăng khả năng đối chiếu thông tin với thân nhân liệt sĩ, qua đó từng bước thực hiện mong mỏi của nhiều gia đình trên cả nước là tìm lại tên tuổi người thân đã hy sinh, đồng thời tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Hoàng Đông