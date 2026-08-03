Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các xã Hậu Lộc, Triệu Lộc, Đông Thành, Hoa Lộc và Vạn Lộc

Ngày 3/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2026 tại các xã Hậu Lộc, Triệu Lộc, Đông Thành, Hoa Lộc và Vạn Lộc.

Đoàn công tác kiểm tra công trình đầu mối kênh De thuộc tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn, Dự án Kexim 1 (xã Hoa Lộc)

Tại các địa phương, đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công các công trình trọng điểm phòng chống thiên tai, công tác chuẩn bị vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, các điểm đê xung yếu...

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các xã, thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của từng địa phương; đồng thời đề nghị các địa phương phải chuẩn bị các loại vật tư phòng, chống bão lụt đầy đủ về chủng loại và số lượng; thuận lợi trong vận chuyển, đảm bảo sẵn sàng; xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai cụ thể, sát với thực tế, trong đó ưu tiên đối với các kịch bản sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn; điều phối lực lượng linh hoạt, hiệp đồng chặt chẽ và hiệu quả, đảm bảo các điều kiện về thông tin liên lạc được thông suốt khi xảy ra thiên tai nghiêm trọng; thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến của thời tiết để kịp thời cảnh báo và có phương án xử lý...

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống thiên tai.

Trịnh Tuấn Anh