Làng Du lịch Yên Trung, Sầm Sơn và Lam Kinh được vinh danh tại VITA Awards 2026

Chiều 9/7, tại tỉnh Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam - VITA Awards 2026. Tại mùa giải đầu tiên được tổ chức, du lịch Thanh Hóa vinh dự có 3 hạng mục được xướng tên, khẳng định sức hấp dẫn và vị thế ngày càng nâng cao của điểm đến xứ Thanh trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh được vinh danh là “Điểm du lịch đi đầu trong khôi phục và xây dựng hoạt động văn hóa truyền thống phục vụ khách du lịch”.

Với thông điệp “Tôn vinh giá trị - Lan tỏa thương hiệu - Kết nối phát triển”, VITA Awards 2026 ghi nhận những tập thể, đơn vị có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch; đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh và xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bền vững. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành giải thưởng thường niên uy tín, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, thúc đẩy nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch trên phạm vi cả nước.

Bãi biển Sầm Sơn được trao danh hiệu “Bãi biển được yêu thích nhất”.

Tại lễ trao giải, Thanh Hóa có 3 hạng mục được vinh danh, trong đó Làng Du lịch Yên Trung được bình chọn là “Làng du lịch được yêu thích nhất”; Sầm Sơn được trao danh hiệu “Bãi biển được yêu thích nhất”; Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh được vinh danh ở hạng mục “Điểm du lịch đi đầu trong khôi phục và xây dựng hoạt động văn hóa truyền thống phục vụ khách du lịch”.

Các danh hiệu được trao dựa trên quá trình bình chọn và đánh giá từ hội đồng chuyên môn cùng sự tham gia của cộng đồng du khách. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của các địa phương, đơn vị quản lý điểm đến trong việc bảo tồn, phát huy giá trị tài nguyên du lịch, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, hấp dẫn.

Làng Du lịch Yên Trung được bình chọn là “Làng du lịch được yêu thích nhất”.

Với 3 hạng mục được vinh danh tại VITA Awards 2026 không chỉ là niềm tự hào của du lịch Thanh Hóa mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người xứ Thanh; tạo thêm động lực để các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch chuyên nghiệp, bền vững và giàu sức cạnh tranh trong thời gian tới.

Hoài Anh