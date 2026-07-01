Du lịch Thanh Hóa đón gần 10 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2026

6 tháng đầu năm 2026, du lịch Thanh Hóa đón khoảng 9,95 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 15,8 nghìn tỷ đồng.

Công viên nước Sun World Sầm Sơn - một trong những điểm giải nhiệt mùa hè thu hút đông đảo du khách.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón khoảng 9,95 triệu lượt khách, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 15,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này được tạo nền tảng từ sự khởi sắc của hoạt động du lịch trong quý II - giai đoạn cao điểm của mùa du lịch hè.

Trong quý II, các điểm đến trên địa bàn tỉnh đón khoảng 8,6 triệu lượt khách.

Các khu du lịch biển trọng điểm như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa tiếp tục là những điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, các khu du lịch sinh thái cộng đồng, lịch sử - văn hóa cũng ghi nhận lượng khách tăng khá so với cùng kỳ, góp phần đa dạng hóa dòng khách và nâng cao sức hấp dẫn của du lịch xứ Thanh.

Bãi biển Sầm Sơn đón hàng nghìn lượt khách vào mỗi dịp cuối tuần.

Những kết quả đạt được trong nửa đầu năm cho thấy hiệu quả từ các giải pháp đồng bộ mà các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai trong thời gian qua.

Cùng với việc tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch trên nhiều nền tảng, các địa phương, doanh nghiệp đã chủ động làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Du khách tham quan tại Khu Di tích lịch sử Lam Kinh.

Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức từ đầu năm đến nay đã tạo điểm nhấn, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người xứ Thanh, đồng thời thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Các sản phẩm du lịch gắn với giá trị văn hóa bản địa, cảnh quan thiên nhiên, du lịch cộng đồng tiếp tục được chú trọng đầu tư, từng bước tạo thêm sức cạnh tranh cho điểm đến Thanh Hóa.

Cùng với phát triển sản phẩm, chất lượng dịch vụ du lịch tiếp tục được quan tâm nâng cao. Các cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, điểm vui chơi giải trí chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đa dạng hóa các tiện ích đi kèm.

Công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường, đặc biệt trong kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và thực hiện niêm yết giá theo quy định.

Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông - điểm đến xanh hấp dẫn du khách.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch tiếp tục cao hơn tốc độ tăng trưởng lượng khách. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hiệu quả khai thác các sản phẩm, dịch vụ du lịch ngày càng được nâng cao, đồng thời phản ánh xu hướng gia tăng mức chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách khi đến Thanh Hóa. Kết quả này cũng cho thấy định hướng phát triển du lịch theo hướng nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị thay vì chỉ tập trung vào tăng trưởng số lượng khách đang phát huy hiệu quả.

Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, du lịch Thanh Hóa đang nỗ lực duy trì đà phát triển, tạo tiền đề để hoàn thành mục tiêu đón 16,8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 49,5 nghìn tỷ đồng trong năm 2026. Đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước.

Hoài Anh