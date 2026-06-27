Sức mạnh truyền thông số trong quảng bá du lịch

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, mạng xã hội không chỉ là nơi kết nối cộng đồng mà còn trở thành công cụ quảng bá du lịch hiệu quả. Từ những video ngắn trên tiktok, các buổi livestream bán hàng đến những bài đăng chia sẻ trải nghiệm trên facebook, youtube hay instagram, hình ảnh các điểm đến du lịch đang được lan tỏa nhanh chóng, tiếp cận hàng triệu người dùng chỉ trong thời gian ngắn.

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội đang trở thành kênh quảng bá hiệu quả về du lịch Sầm Sơn.

Tại tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là khu du lịch biển Sầm Sơn, nền tảng số đang góp phần tạo nên những “đại sứ du lịch” mới, giúp quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch.

Mùa hè là thời điểm Sầm Sơn đón lượng lớn du khách từ khắp mọi miền đất nước. Bên cạnh những chiến dịch quảng bá từ các cơ quan quản lý, những năm gần đây hình ảnh biển Sầm Sơn còn xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội thông qua các video, bài viết và livestream của người dân, doanh nghiệp địa phương.

Anh Cao Hùng Sơn, chủ nhà hàng buffet cua - hải sản Sầm Sơn, là một trong những người sớm tận dụng sức mạnh của nền tảng số để quảng bá du lịch địa phương. Hiện anh đang sở hữu kênh tiktok với hơn 60.000 lượt theo dõi. Nội dung trên kênh tập trung giới thiệu cảnh đẹp biển Sầm Sơn, các điểm check-in hấp dẫn, những món hải sản tươi ngon cùng nhịp sống sôi động của khu du lịch biển. Theo anh Sơn, việc xây dựng nội dung trên tiktok không chỉ giúp quảng bá hình ảnh quê hương mà còn mang lại hiệu quả rõ rệt trong hoạt động kinh doanh.

“Trước đây khách hàng chủ yếu biết đến nhà hàng qua người quen giới thiệu hoặc các kênh quảng cáo truyền thống. Tuy nhiên từ khi quảng bá du lịch và kinh doanh các mặt hàng hải sản thông qua tiktok, lượng người biết đến nhà hàng ngày càng nhiều. Vào mùa du lịch cao điểm có những ngày chúng tôi không đủ hàng để phục vụ khách”, anh Sơn chia sẻ.

Không chỉ quảng bá dịch vụ ăn uống, anh Sơn còn thường xuyên livestream bán hải sản trên nền tảng tiktok. Những buổi phát trực tiếp thu hút đông đảo người xem và tương tác. Có thời điểm, anh bán được tới 2 tấn hải sản, chủ yếu là cá ngừ chỉ trong một ngày. Điều này cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội trong việc kết nối người bán với khách hàng, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến một cách tự nhiên và sinh động.

Hiện nay, cùng với sự phát triển của môi trường số, các nền tảng mạng xã hội đã trở thành kênh quảng bá không thể thiếu đối với các doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, khách sạn và các hộ kinh doanh dịch vụ. Chỉ cần tìm kiếm những cụm từ liên quan đến du lịch Sầm Sơn trên tiktok hoặc facebook, người dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng nghìn tài khoản chia sẻ thông tin về các địa điểm vui chơi, lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm du lịch. Từ các hubway dọc bãi biển, nhà hàng, khách sạn cho đến những hộ kinh doanh hải sản nhỏ lẻ đều xây dựng kênh riêng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng. Nhiều cơ sở đầu tư bài bản vào việc sản xuất nội dung số với hình ảnh đẹp mắt, video chuyên nghiệp, cập nhật thường xuyên các chương trình ưu đãi, trải nghiệm thực tế của khách hàng. Không ít phiên livestream bán hải sản, đặc sản địa phương thu hút hàng nghìn lượt xem cùng lúc, tạo ra doanh thu đáng kể và góp phần lan tỏa thương hiệu địa phương.

Sự phát triển của nền tảng số đã giúp xóa nhòa khoảng cách địa lý giữa điểm đến và du khách. Nếu như trước đây, khách du lịch phải tìm hiểu thông tin qua sách báo, tờ rơi hay các công ty lữ hành, thì nay chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mọi thông tin về điểm đến đều có thể tiếp cận dễ dàng trong vài phút. Nhờ vậy, những video ngắn ghi lại khoảnh khắc bình minh trên biển, cảnh du khách vui chơi trên bãi cát hay những mâm hải sản tươi ngon được đăng trên mạng xã hội đã trở thành nguồn cảm hứng để nhiều người lựa chọn Sầm Sơn cho kỳ nghỉ của mình.

Không chỉ là công cụ quảng bá, nền tảng số còn tác động trực tiếp đến hành vi và quyết định của khách du lịch. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội cho biết gia đình chị lựa chọn Sầm Sơn cho kỳ nghỉ hè năm nay sau khi xem nhiều video giới thiệu trên tiktok.

Còn anh Trần Văn Nam đến từ Ninh Bình quyết định đến Sầm Sơn nghỉ dưỡng sau khi xem các buổi livestream giới thiệu hải sản và dịch vụ du lịch. Anh Nam cho biết: “Thông qua mạng xã hội, tôi thấy được hình ảnh thực tế của điểm đến, giá cả dịch vụ cũng khá minh bạch. Những chia sẻ của người đã từng trải nghiệm tạo cảm giác tin cậy hơn. Đây là một trong những lý do khiến tôi lựa chọn Sầm Sơn".

Sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số đang mở ra nhiều cơ hội cho ngành du lịch. Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí quảng bá, môi trường số còn tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân chủ động tham gia vào quá trình xây dựng hình ảnh điểm đến. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả lâu dài, việc quảng bá trên không gian mạng cần hướng đến tính chân thực, chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Những nội dung phản ánh đúng chất lượng dịch vụ, hình ảnh đẹp của điểm đến cùng cách ứng xử văn minh sẽ góp phần tạo dựng niềm tin đối với du khách.

Trong bối cảnh du lịch ngày càng gắn liền với công nghệ, mỗi video ngắn, mỗi bài đăng hay mỗi buổi livestream đều có thể trở thành một kênh quảng bá hiệu quả. Và khi mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp đều trở thành một “đại sứ truyền thông”, hình ảnh du lịch Thanh Hóa nói chung, Sầm Sơn nói riêng sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ.

Bài và ảnh: Phương Đỗ