Lan tỏa tri thức khoa học vào cộng đồng

Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ (KH&CN), hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) đã có nhiều đổi mới tích cực. Với phương thức tuyên truyền đa dạng, nội dung thiết thực và hướng mạnh về cơ sở, các hoạt động đã góp phần đưa tri thức khoa học đến gần hơn với người dân, phục vụ hiệu quả đời sống và sản xuất.

Liên hiệp hội phối hợp với CLB Hàm Rồng tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nếu như trước đây hoạt động phổ biến kiến thức KH&CN chủ yếu được triển khai thông qua các hội nghị chuyên đề hoặc tài liệu in truyền thống thì hiện nay, Liên hiệp hội đã có nhiều đổi mới trong cách thức truyền thông nhằm tăng khả năng tiếp cận thông tin cho cán bộ, hội viên và Nhân dân. Theo đó, cùng với việc duy trì phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Liên hiệp hội đã tận dụng hiệu quả các nền tảng số như facebook, zalo và trang thông tin điện tử của đơn vị để truyền tải nhanh chóng, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khoa học - công nghệ cũng như những tiến bộ kỹ thuật mới phục vụ sản xuất và đời sống.

Cụ thể, trang thông tin điện tử tusta.org.vn tiếp tục được đầu tư nâng cấp cả về hình thức lẫn nội dung. Các chuyên mục được bố trí khoa học hơn, giao diện thân thiện hơn với người đọc. Đặc biệt, tính thời sự được chú trọng khi nhiều thông tin về hoạt động của Liên hiệp hội, các hội thành viên, các lớp tập huấn, hội thảo khoa học, hoạt động tư vấn phản biện... được cập nhật thường xuyên. Không chỉ là kênh thông tin nội bộ, website của Liên hiệp hội đang dần trở thành diễn đàn trao đổi tri thức, kết nối đội ngũ trí thức khoa học - kỹ thuật trong tỉnh.

Điểm nhấn nổi bật trong công tác phổ biến kiến thức thời gian qua đó là việc triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” theo Kế hoạch số 265-KH/TU ngày 24/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Liên hiệp hội đã chủ trì phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức và Hội Tin học Thanh Hóa tổ chức 2 hội nghị tập huấn cho gần 400 lượt cán bộ, hội viên và đại diện các đơn vị liên quan. Các nội dung tập huấn không nặng về lý thuyết mà tập trung vào kỹ năng sử dụng nền tảng số, khai thác công cụ trực tuyến phục vụ công việc và đời sống hằng ngày. Không chỉ dừng ở việc truyền tải thông tin, Liên hiệp hội còn chú trọng tổ chức các diễn đàn học thuật, hội thảo chuyên đề nhằm tạo môi trường trao đổi tri thức và lan tỏa tư duy đổi mới sáng tạo.

Một trong những điểm đáng chú ý trong hoạt động phổ biến kiến thức KH&CN của Liên hiệp hội thời gian qua là việc gắn chặt nội dung tuyên truyền với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Thông qua sự phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu và các đơn vị chuyên môn, nhiều hội thảo khoa học, lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật đã được tổ chức theo hướng “cầm tay chỉ việc”, giúp người dân dễ tiếp cận và áp dụng vào sản xuất... Đặc biệt, các hội thành viên tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật về cơ sở: Hội Công nghệ Sinh học tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật nuôi trồng nấm ăn, nấm dược liệu; Hội Khoa học kỹ thuật Hoằng Hóa và Yên Định hướng dẫn người dân xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón, sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao trong canh tác lúa và chăn nuôi hữu cơ. Những nội dung tập huấn tuy không mới về mặt học thuật nhưng lại rất thiết thực với nông dân.

Ông Lê Văn Ư, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Thanh Hóa cho biết, cách làm của Liên hiệp hội hiện nay không chỉ dừng ở việc “phổ biến kiến thức một chiều” mà chuyển sang đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ người dân ứng dụng trực tiếp vào thực tế. Chính điều này giúp các hoạt động khoa học - công nghệ trở nên gần gũi và tạo được hiệu quả rõ rệt hơn.

Song song với hoạt động tập huấn kỹ thuật, công tác tuyên truyền về khoa học công nghệ trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng được đẩy mạnh. Đặc biệt, các hoạt động tuyên truyền gắn với những sự kiện lớn như Ngày KH&CN Việt Nam 18/5, kỷ niệm 31 năm thành lập Liên hiệp hội, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam hay Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh... đã góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

Một dấu ấn khác trong năm là việc phối hợp với Câu lạc bộ Hàm Rồng tổ chức các hội nghị thông tin chuyên đề thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Chuyên đề “Đột phá phát triển KH&CN theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị” do TS. Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN trình bày đã cung cấp nhiều góc nhìn mới về vai trò của KH&CN trong phát triển đất nước. Trong khi đó, chuyên đề “Cách mạng Tháng Tám và vai trò của nhân sĩ, trí thức, những người giàu đóng góp cho cách mạng” do PGS.TS Trần Đức Cường truyền đạt không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn góp phần khơi dậy trách nhiệm xã hội và tinh thần cống hiến của đội ngũ trí thức hiện nay.

Bằng việc đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức truyền thông và tăng cường tính ứng dụng thực tiễn, hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức KH&CN của Liên hiệp hội đã tạo được nhiều dấu ấn tích cực. Những hoạt động ấy không chỉ góp phần nâng cao dân trí khoa học mà còn từng bước đưa KH&CN trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Trần Hằng