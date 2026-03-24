Lan tỏa thông điệp Giờ Trái đất 2026

Năm 2026 với thông điệp “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh”, Giờ Trái đất nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ nhận thức sang hành động, từ những giải pháp ngắn hạn sang các thay đổi mang tính căn cơ, bền vững. Không chỉ là tiết kiệm điện đơn thuần, mà còn là đổi mới cách sản xuất, tiêu dùng, ứng dụng công nghệ xanh và hình thành lối sống thân thiện với môi trường.

Điện lực Thanh Hóa kiểm tra phụ tải hệ thống.

Thanh Hóa là một trong những tỉnh có mức tiêu thụ điện lớn nhất ở miền Bắc, với nhu cầu phụ tải điện được dự báo tăng trưởng 10%/năm trở lên trong những năm tới. Do đó, vấn đề tiết kiệm điện không còn là khuyến nghị mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Đặc biệt vào mùa nắng nóng, áp lực lên hệ thống điện ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ nếu không có sự chung tay của toàn xã hội.

Thực tế mùa hè năm 2025 khi nhiều đợt nắng nóng cực đoan kéo dài, nhiệt độ tại nhiều khu vực đô thị và miền núi vượt ngưỡng 39 - 40°C. Nhu cầu sử dụng điều hòa và các thiết bị làm mát tăng đột biến, khiến sản lượng điện sinh hoạt liên tục lập đỉnh mới. Thông qua các kênh truyền thông và tiếp xúc trực tiếp, ngành điện khuyến cáo người dân điều chỉnh thói quen sử dụng điện, ưu tiên sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm. Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng tiếp tục triển khai chương trình DSM/DR với sự tham gia tích cực từ 253 khách hàng lớn tại địa phương dịch chuyển thời gian sản xuất sang các khung giờ thấp điểm một cách hiệu quả.

Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Hoàng Hải cho biết: "Việc doanh nghiệp chủ động điều chỉnh phụ tải giúp giảm áp lực hệ thống, hạn chế quá tải cục bộ, ổn định tần số, điện áp và tránh phải huy động nguồn điện chi phí cao. Bên cạnh đó, giảm sự phụ thuộc vào các nguồn điện có chi phí cao, nhất là trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao vào mùa nắng nóng hoặc những thời điểm đặc biệt. Nhất là việc doanh nghiệp hợp tác điều chỉnh phụ tải còn giúp giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển bền vững".

Bên cạnh các giải pháp mang tính hệ thống, việc thay đổi thói quen sử dụng điện trong từng hộ gia đình được xác định là yếu tố then chốt. Theo Trung tâm Xúc tiến công thương, một trong những giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả là thay thế bóng đèn sợi đốt hoặc huỳnh quang bằng đèn led. Loại đèn này có thể tiết kiệm tới 80% điện năng và có tuổi thọ cao gấp 5 - 10 lần so với các loại đèn truyền thống, qua đó giúp giảm đáng kể chi phí điện năng và chi phí bảo trì.

Nhằm lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, Thanh Hóa là một trong những địa phương tiên phong hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân về bảo vệ môi trường. Những năm qua, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động tắt điện toàn bộ hoặc tắt các thiết bị không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện, qua đó chung tay lan tỏa mạnh mẽ thông điệp tiết kiệm điện trong cộng đồng.

Theo Sở Công thương, điểm nhấn của chiến dịch năm 2026 không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi tắt đèn mang tính biểu trưng, mà hướng tới mục tiêu dài hạn là hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong toàn xã hội. Các hoạt động hưởng ứng được thiết kế đa dạng, gắn với thực tiễn, khuyến khích sự tham gia chủ động của người dân và doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026 sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ bảy, ngày 28/3. Trong khung thời gian này, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh được vận động tự nguyện tắt các thiết bị điện không cần thiết, qua đó thể hiện trách nhiệm đối với môi trường, đồng thời góp phần lan tỏa lối sống tiết kiệm, bền vững trong cộng đồng. UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đáng chú ý, bên cạnh hoạt động tắt đèn, tỉnh Thanh Hóa còn khuyến khích người dân tham gia Giải chạy trực tuyến hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 được tổ chức từ ngày 7/3 đến hết 31/3/2026 trên nền tảng 84RACE. Hoạt động này không chỉ góp phần lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng tiết kiệm mà còn gắn với xây dựng lối sống năng động, lành mạnh, hiện đại.

Bài và ảnh: Bách Nguyên