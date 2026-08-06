Quân khu 4 triển khai hiệu quả 3 luật về quốc phòng, quân sự

Sáng 6/8, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 6 điểm cầu với 307 đại biểu tham dự.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian qua, các nội dung của Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tương đối toàn diện, đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các luật được đẩy mạnh; tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ các cấp tiếp tục được củng cố; chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu không ngừng được nâng cao. Từ đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Các ý kiến tại hội nghị đã tập trung thảo luận, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các luật; đồng thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh theo hướng đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; hoàn thiện cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về quốc phòng và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa luôn xác định việc triển khai thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc kiện toàn hệ thống ban CHQS ở 166 xã, phường; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”. Hiện tại, toàn tỉnh đã tổ chức lực lượng dân quân thường trực ở 100% xã, phường gồm 4 trung đội, 162 tiểu đội. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh cho toàn dân được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Hoàng Lan