Nhà khoa học tận tâm vì nền nông nghiệp xanh

Tận tâm với nghiên cứu khoa học và luôn trăn trở cùng người nông dân, bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Hồng Đức đã chọn tạo thành công nhiều giống lúa chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Hồng Đức (ngoài cùng bên trái) giới thiệu giống lúa Hồng Đức 9.

Là một nhà khoa học gắn bó lâu năm với lĩnh vực nông nghiệp, bà Nguyễn Thị Lan luôn tâm niệm rằng thành quả của nghiên cứu khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi được ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn sản xuất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Chính suy nghĩ đó đã trở thành động lực để bà không ngừng học hỏi, nghiên cứu và tìm tòi những giống cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương cũng như khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp.

Trong quá trình công tác, bà đã trực tiếp chủ trì thực hiện 4 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về tuyển chọn, khảo nghiệm và chọn tạo các giống lúa có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh và thích ứng với điều kiện sản xuất ở Thanh Hóa. Bà Lan còn tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và cấp bộ liên quan đến phục tráng giống lúa đặc sản; phát triển giống ngô năng suất cao; xây dựng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; phát triển cây chanh leo, nghiên cứu sản xuất than sinh học phục vụ nông nghiệp tuần hoàn và nhiều dự án ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp...

Một trong những dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp nghiên cứu của bà Nguyễn Thị Lan là việc chọn tạo thành công nhiều giống lúa mới có chất lượng cao như Hồng Đức 9, Hương Thanh 8, Hương Thanh 10, KBL1 và KBL2. Đây là những giống lúa có nhiều ưu điểm vượt trội như năng suất cao, chất lượng gạo ngon, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thích ứng với điều kiện thời tiết bất lợi và phù hợp với định hướng phát triển nền nông nghiệp chất lượng cao.

Đặc biệt, các giống lúa này đã được cấp bằng bảo hộ giống cây trồng, khẳng định giá trị khoa học, tính mới và hiệu quả thực tiễn của quá trình nghiên cứu. Nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh đã đưa các giống lúa do bà chọn tạo vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân và tạo nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến, tiêu thụ.

Bằng sự tâm huyết và trách nhiệm, bà Nguyễn Thị Lan đã tích cực cùng các địa phương, HTX, doanh nghiệp xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, từ khâu cung ứng giống, hướng dẫn kỹ thuật đến thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, bà cũng quan tâm phát triển thương hiệu nông sản, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Những mô hình này đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, từng bước nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nông nghiệp bền vững.

Bà Nguyễn Thị Lan chia sẻ: “Làm khoa học trong nông nghiệp đòi hỏi sự kiên trì và trách nhiệm rất lớn. Mỗi giống cây trồng mới được tạo ra không chỉ là kết quả của nhiều năm nghiên cứu, khảo nghiệm mà còn là niềm hy vọng giúp bà con nông dân giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất. Tôi luôn tâm niệm rằng, nghiên cứu khoa học chỉ thực sự thành công khi kết quả được ứng dụng hiệu quả trên đồng ruộng và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân”.

Ở cương vị Giám đốc Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Hồng Đức, bà luôn chú trọng xây dựng công ty từng bước trở thành đơn vị có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và cung ứng giống cây trồng chất lượng cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành nông nghiệp Thanh Hóa.

Những đóng góp của bà Nguyễn Thị Lan đã được các cấp, ngành ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Bà nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác khoa học và công nghệ. Năm 2025, bà được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa tôn vinh là Trí thức khoa học và công nghệ xuất sắc, đồng thời được tỉnh Thanh Hóa giới thiệu tham gia chương trình tôn vinh “Nhà Khoa học của Nhà nông” lần thứ VI, năm 2025 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực không ngừng nghỉ của bà Nguyễn Thị Lan trong suốt nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp.

Bài và ảnh: Hoàng Lan