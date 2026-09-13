Sáng giữa đời thường

Với tinh thần “Học Bác một đời, học Bác mãi mãi”, những người lính Bộ đội Cụ Hồ không chỉ bất khuất, kiên cường trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, mà còn là những tấm gương sáng, đóng góp nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Hội viên Nguyễn Hữu Thạo là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế của Hội Cựu chiến binh phường Hàm Rồng.

Nhắc đến cựu chiến binh (CCB) Chu Văn Kim, người dân xã Hoằng Thanh vẫn yêu quý gọi ông là “ông Kim khoai tây”. Cái tên nghe mộc mạc nhưng phía sau đó là một hành trình dài của sự nỗ lực và khát vọng vươn lên. Sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, điều khiến ông Kim trăn trở chính là những cánh đồng quê hương vẫn sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. “Từ suy nghĩ phải tìm cách trồng cây gì phù hợp để nâng giá trị trên từng thửa ruộng, vụ đông xuân 2016-2017 tôi quyết định bỏ ra 24 triệu đồng để mua giống khoai tây Marabel nhập từ Đức về trồng thử nghiệm và cho kết quả bất ngờ, mở ra một hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương quê tôi”, ông Kim chia sẻ.

Từ 1ha khoai tây ban đầu, đến nay, cánh đồng hơn 3,5ha do hội viên CCB xã Hoằng Thanh làm chủ đã trở thành vùng sản xuất tập trung, gắn với doanh nghiệp bao tiêu nên nông dân không còn nỗi lo “được mùa mất giá”. Sau nhiều vụ liên kết hiệu quả, năm 2019, ông Kim được mời góp cổ phần và giữ chức Phó Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp quốc tế An Việt. Từ đây, mô hình trồng khoai tây liên kết tiếp tục được mở rộng. Gần 70 tuổi, ông vẫn giữ tác phong người lính, đã nhận việc là không thoái thác, không ngại khó, ngại khổ, vẫn đều đặn xuống đồng cùng hội viên.

Để xứng danh người lính Cụ Hồ, mỗi cán bộ, hội viên CCB đều xác định học và làm theo Bác phải được thực hiện thường xuyên, bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống. Với CCB Nguyễn Hữu Thạo, phố Đại Khối, phường Hàm Rồng, học Bác trước hết là biến tinh thần người lính thành hành động, không ngừng nỗ lực vươn lên, làm giàu trên chính quê hương mình. Bởi thế, năm 2017, thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, chuyển diện tích lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác, ông nhận thầu hơn 7.000m2 đất để phát triển kinh tế. Sau khi tìm hiểu kỹ, ông dành một phần diện tích trồng hoa “lấy ngắn nuôi dài”, kết hợp đào ao thả cá, trồng cây ăn quả và nuôi ong lấy mật, từng bước xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả.

Không chỉ trồng cây ăn quả, ông Thạo còn rất thành thạo trong việc trồng bưởi bon sai để bán với giá cao hơn. Ở tuổi xế chiều, dù có kinh tế dư giả nhưng CCB Nguyễn Hữu Thạo vẫn không nghỉ ngơi. “Đều đặn mỗi ngày, hai vợ chồng tôi vẫn cần mẫn, chăm chỉ với công việc đồng ruộng. Từ công sức và đôi bàn tay lao động bền bỉ, 9 năm qua, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình tôi đã cho thu nhập ổn định từ 300 - 400 triệu đồng tiền lãi/năm”, CCB Nguyễn Hữu Thạo chia sẻ.

Để việc học và làm theo Bác thấm sâu, lan tỏa rộng rãi trong từng cơ sở hội và từng hội viên, các cơ sở hội đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Hằng năm, mỗi cơ sở hội đều đăng ký những việc làm cụ thể theo gương Bác gắn với các phong trào thi đua ở địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên. Trong đó, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” đã khơi dậy tình đồng đội, tinh thần đoàn kết và ý chí nỗ lực vượt khó vươn lên trong mỗi CCB. Để giúp nhau phát triển kinh tế, giai đoạn 2021-2026, các cấp hội CCB trong tỉnh đã nhận ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội gần 3.700 tỷ đồng cho hội viên vay vốn. Nhờ đó, toàn tỉnh đã giảm được 5.816 hộ nghèo, hộ khá và giàu tăng lên 121.130 hộ, vượt chỉ tiêu đề ra. Từ nguồn vốn này, một câu chuyện đẹp về sự đồng hành, tiếp sức cùng vươn lên vẫn đang được viết tiếp từng ngày.

Thực hiện lời dạy của Bác “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, trong 5 năm qua, các cấp hội CCB đã phối hợp với đoàn thanh niên các địa phương tổ chức được 1.522 buổi nói chuyện truyền thống với 288.145 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia. Bằng kiến thức, kinh nghiệm và những trải nghiệm thực tế, qua từng câu chuyện cụ thể, các CCB đã bồi đắp lý tưởng cách mạng, giúp các em cảm nhận rõ hơn về lịch sử qua những câu chuyện người thật, việc thật, qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước.

Phong trào làm theo lời Bác trong thực hành tiết kiệm cũng được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mỗi cán bộ, hội viên tiết kiệm 2.000 đồng/tháng để góp quỹ xây dựng nhà “nghĩa tình đồng đội”. Với cách làm này, toàn tỉnh đã làm mới và sửa chữa được 486 ngôi nhà, với số tiền hỗ trợ hơn 23 tỷ đồng và gần 30.000 ngày công lao động từ hội viên. Từ những khoản tiết kiệm nhỏ bé, nghĩa tình đồng đội được góp nhặt, vun đắp thành những mái ấm, giúp nhiều hội viên vơi bớt khó khăn, thêm niềm tin để vươn lên trong cuộc sống.

Từ những phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, cán bộ, hội viên CCB Thanh Hóa đã và đang viết tiếp phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ. Dù ở bất cứ lĩnh vực, vị trí nào, họ vẫn luôn gương mẫu, trách nhiệm, tận tâm cống hiến, trở thành những tấm gương sáng để thế hệ sau học tập, noi theo.

Bài và ảnh: Tố Phương