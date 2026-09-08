Người “dẫn dắt” phong trào Đoàn xã phát triển

Nhiều năm trực tiếp gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn xã Hoằng Châu Nguyễn Thị Huyền Trang luôn là một người “thủ lĩnh” gương mẫu, nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc. Trên cương vị công tác, chị đã “truyền lửa” để các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tích cực tham gia nhiều hoạt động cụ thể, ý nghĩa. Qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tại địa phương.

Bí thư Đoàn xã Hoằng Châu Nguyễn Thị Huyền Trang tặng quà cho các em thiếu nhi tham gia chương trình ngoại khóa chào hè 2026.

Đoàn xã Hoằng Châu hiện có 21 tổ chức cơ sở đoàn, với hơn 1.000 ĐVTN. Là Bí thư Đoàn xã, chị Nguyễn Thị Huyền Trang đã chủ động, tích cực cùng tập thể Ban Chấp hành Đoàn xã bám sát các nghị quyết, chương trình hành động của đoàn cấp trên, của cấp ủy để xây dựng kế hoạch, triển khai chương trình hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi gắn với đặc thù địa phương. Nổi bật là, Đoàn xã đã chú trọng triển khai mạnh mẽ các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội như: Tổ chức hiệu quả mô hình thanh niên thu gom lốp xe tái chế thành các dụng cụ thể thao, bồn hoa để chỉnh trang khuôn viên tại các nhà văn hóa thôn; mô hình “Ngôi nhà xanh - giúp em đến trường” gắn với hoạt động thu gom phế liệu hỗ trợ kinh phí cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mô hình “rửa xe, trông xe gây quỹ từ thiện” qua đó đã trao tặng quà cho 120 học sinh và hỗ trợ kinh phí học tập cho 52 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mô hình “Em nuôi của Đoàn” với gần 50 em được duy trì hỗ trợ kinh phí học tập hàng tháng.

Song song với đó, nhằm phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trong tham gia chuyển đổi số tại địa phương, Đoàn xã đã tích cực huy động ĐVTN tham gia hướng dẫn cho người dân trên địa bàn xã cài đặt ứng dụng VNeID; tạo tài khoản định danh điện tử; hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến...

Cùng với các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, Đoàn xã cũng tích cực tham gia củng cố, xây dựng tổ chức đoàn, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. 8 tháng năm 2026, Đoàn xã đã kết nạp 225 đoàn viên mới; giới thiệu 8 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Chia sẻ về kinh nghiệm tổ chức hiệu quả các phong trào Đoàn, chị Nguyễn Thị Huyền Trang, cho biết: “Xác định vai trò là người “dẫn dắt” tổ chức đoàn, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, cá nhân tôi luôn xác định phải nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm; đồng thời, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời giải quyết những khó khăn của ĐVTN. Đối với phong trào Đoàn, để chất lượng hoạt động được nâng lên, tôi cùng Ban Chấp hành Đoàn xã nghiên cứu, thảo luận và thống nhất triển khai các giải pháp đổi mới hình thức, nội dung triển khai các nhiệm vụ, phần việc sát với thực tiễn, qua đó đã thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo ĐVTN và người dân”.

Với sức trẻ, sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, Bí thư Đoàn xã Nguyễn Thị Huyền Trang đã thể hiện rõ năng lực của một cán bộ đoàn ưu tú. Ghi nhận những thành tích nổi bật đạt được, chị Nguyễn Thị Huyền Trang đã được Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, UBND xã khen thưởng. Đặc biệt, dịp tọa đàm Kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chị Trang vinh dự được tặng Bằng khen “Gương cán bộ đoàn tiêu biểu 2022-2025” của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Lê Phượng