Làm giàu từ mô hình nuôi dê

Phát huy tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”, những năm qua, nhiều hội viên người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh không chỉ gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua mà còn tích cực lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng.

Mô hình nuôi dê của ông Trịnh Trọng Lâm.

Điển hình trong số đó là ông Trịnh Trọng Lâm, hội viên chi hội NCT tổ dân phố Đông Nam, phường Đông Quang, với mô hình chăn nuôi dê mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét, thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng/năm.

Dẫn chúng tôi đi thăm khu chuồng trại sạch sẽ, thoáng đãng, ông Trịnh Trọng Lâm phấn khởi chia sẻ về cơ duyên gắn bó với nghề chăn nuôi. Nhận thấy địa phương có diện tích tự nhiên cùng nguồn thức ăn sẵn có phong phú, phù hợp với chăn nuôi dê, năm 2006, ông quyết định dành dụm vốn liếng mua 5 cặp dê giống, xây dựng chuồng trại để bắt đầu triển khai mô hình. Những ngày đầu bắt tay vào chăn nuôi, ông Lâm gặp không ít khó khăn do thiếu kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Không nản chí, ông vừa làm vừa nghiên cứu sách báo, tài liệu khuyến nông và học hỏi kinh nghiệm từ những hộ chăn nuôi đi trước. Ông chủ động tìm hiểu kỹ thuật lựa chọn con giống, chăm sóc, phòng bệnh cho dê theo từng giai đoạn phát triển. Nhờ chịu khó, chăm sóc đúng kỹ thuật, đàn dê của gia đình dần thích nghi, sinh sản tốt và từng bước được nhân rộng.

Chia sẻ về kinh nghiệm chăn nuôi, ông Lâm cho biết: “Dê là vật nuôi dễ thích nghi, ít dịch bệnh, thức ăn chủ yếu là cỏ và các loại lá cây nên chi phí chăn nuôi không quá cao. Tuy nhiên, muốn đàn dê phát triển tốt thì phải chú ý từ khâu làm chuồng đến chăm sóc, phòng bệnh hằng ngày. Chuồng trại phải cao ráo, sạch sẽ, có độ thông thoáng, bảo đảm mát mẻ vào mùa hè và đủ ấm, kín gió vào mùa đông. Đàn dê cũng phải được theo dõi thường xuyên để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường”.

Nhờ áp dụng những kinh nghiệm tích lũy được, từ 5 cặp dê ban đầu, đến nay gia đình ông duy trì đàn dê 50 con. Không chỉ nuôi dê thịt, ông còn chú trọng tuyển chọn những con khỏe mạnh, sinh trưởng tốt để gây dựng đàn dê giống, cung cấp cho các hộ dân có nhu cầu. Hiện dê thịt có giá khoảng 200 nghìn đồng/kg, dê giống từ 6 đến 7 triệu đồng/cặp.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông Trịnh Trọng Lâm còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi với bà con trong khu dân cư. Những người có nhu cầu tìm hiểu mô hình đều được ông tận tình hướng dẫn cách xây dựng chuồng trại, lựa chọn con giống, chăm sóc và phòng bệnh cho dê. Sự cởi mở, trách nhiệm của ông đã tiếp thêm động lực cho nhiều hộ nông dân mạnh dạn chuyển đổi hướng đi, phát triển kinh tế gia đình.

Bà Lê Thị Tĩnh, Chủ tịch Hội NCT phường Đông Quang, cho biết: “Mô hình chăn nuôi của ông Trịnh Trọng Lâm cho thấy tinh thần tự lực, chịu khó lao động và mạnh dạn tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp của hội viên NCT. Không chỉ mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình, mô hình còn tạo sức lan tỏa trong hội viên, khuyến khích NCT và bà con nông dân phát huy kinh nghiệm, khả năng của mình để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo tại địa phương”.

Bài và ảnh: Thanh Huê