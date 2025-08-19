Lan tỏa nhận thức về bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) hiện nay vẫn còn tồn tại những hủ tục làm cho phụ nữ (bao gồm trẻ em gái) - là nhóm đối tượng yếu thế phải chịu nhiều thiệt thòi trước những tác động tiêu cực của các tập quán đã “lỗi thời”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Chiểu tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhận thức, tập quán lạc hậu, tâm lý trọng nam khinh nữ, định kiến giới đã ăn sâu, bám rễ từ rất lâu trong cộng đồng DTTS. Thứ đến là do đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn; cơ hội tiếp cận thông tin, giao lưu cộng đồng, nhất là phụ nữ DTTS còn hạn chế, nhiều người vẫn còn tâm lý e ngại, tự ti, không dám đòi hỏi quyền lợi và luôn có tư tưởng “an phận”, chấp nhận chịu thiệt thòi... Mặt khác, một số cấp ủy, chính quyền địa phương trước đây chưa quan tâm thực hiện bình đẳng giới (BĐG) cho phụ nữ DTTS...

Do vậy, để từng bước xóa bỏ định kiến giới, tiến tới thực hiện BĐG, nhất là trong đồng bào DTTS, Đảng và Nhà nước ta ban hành nhiều chính sách, pháp luật liên quan như: Luật BĐG; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình; Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự đến năm 2030 vì sự phát triển bền vững... Trong đó, nổi bật phải kể đến là kết quả Dự án 8 về “Thực hiện BĐG và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi...

Để thực hiện Dự án 8 một cách hiệu quả, Hội LHPN tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy BĐG vùng DTTS thông qua các mô hình thiết thực, phù hợp với mỗi địa phương như thành lập “Tổ truyền thông cộng đồng”; Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; “Địa chỉ tin cậy” và nhiều mô hình sinh kế, tổ hợp tác, HTX do phụ nữ làm chủ...; phối hợp tổ chức Liên hoan "Địa chỉ tin cậy, hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc; phòng, chống bạo lực gia đình” bằng hình thức sân khấu hóa vào tháng 8/2024.

Trước khi sáp nhập, xã Thanh Sơn (nay là xã Thanh Quân) là một trong những địa phương được Trung ương Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo điểm xây dựng mô hình “Địa chỉ tin cậy”, bởi trước khi xây dựng mô hình (năm 2021) xã có hơn 20 gia đình có biểu hiện hành vi bạo lực. Thành viên của mô hình là đại diện lãnh đạo UBND xã, bí thư chi bộ, chi hội trưởng phụ nữ, trưởng ban công tác mặt trận, người có uy tín trong cộng đồng. Mô hình hoạt động dưới sự điều hành của Hội LHPN và UBND xã theo quy chế, quy định.

Sau khi xây dựng mô hình, các thành viên “địa chỉ tin cậy” đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình; thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; hằng tháng sinh hoạt định kỳ để các thành viên báo cáo tình hình địa bàn mình phụ trách. Bên cạnh đó, “địa chỉ tin cậy” còn là nơi bảo vệ chị em phụ nữ, những người yếu thế tránh khỏi bạo lực gia đình. “Địa chỉ tin cậy” cũng là nơi sẻ chia, giúp đỡ và bảo vệ cho nhiều trường hợp phụ nữ, trẻ em bị bạo hành, xâm hại; tư vấn, giải quyết các mâu thuẫn, bất hòa trong hôn nhân gia đình cũng như các vấn đề liên quan đến trật tự xã hội ở địa phương...

Ngoài mô hình điểm “Địa chỉ tin cậy” ở xã Thanh Quân, Hội LHPN tỉnh còn xây dựng 3 mô hình điểm, đó là “Tổ truyền thông cộng đồng” tại thôn Giỏi, xã Vân Am (nay là xã Nguyệt Ấn); “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” tại xã Trung Tiến (nay là xã Trung Hạ); Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại bản Lát, xã Tam Chung, qua đó giúp người dân và hội viên phụ nữ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, khích lệ, tạo điều kiện để phụ nữ và trẻ em thực hiện được những khát vọng và ước mơ của mình; tích cực phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động cộng đồng, nhất là hoạt động văn hóa - thể thao...

Đến nay, các mô hình của Dự án 8 được triển khai, nhân rộng tại 96 địa phương, trên 300 thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Kết quả giai đoạn I của dự án đã thành lập và duy trì gần 320 “Tổ truyền thông cộng đồng”, 46 “Địa chỉ tin cậy”, 64 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; hỗ trợ 15 mô hình sinh kế, tổ hợp tác, HTX do phụ nữ làm chủ; tổ chức 130 cuộc đối thoại chính sách; đào tạo, tập huấn cho hơn 400 lượt cán bộ nữ DTTS...

Có thể thấy, thông qua các mô hình thuộc Dự án 8 đã kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực gia đình; thúc đẩy mỗi người thay đổi nhận thức, hành vi ứng xử, góp phần xóa bỏ nạn bạo hành, bạo lực trong gia đình, qua đó từng bước xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới, hướng đến việc chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất tinh thần cho phụ nữ và trẻ em DTTS trong tỉnh... Các mô hình đến nay đang được nhân rộng góp phần nâng cao tính lan tỏa của Dự án 8 trong cộng đồng.

Bài và ảnh: Xuân Minh