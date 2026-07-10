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Lan toả “Di sản văn hóa phi vật thể vùng đất cố đô”

Hoàng Đông - Phương Đỗ
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10/7, tại Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Ban Quản lý Di sản thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc trưng bày triển lãm pano, ảnh với chủ đề “Di sản văn hóa phi vật thể vùng đất cố đô”.

Lan toả “Di sản văn hóa phi vật thể vùng đất cố đô”

Sáng 10/7, tại Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Ban Quản lý Di sản thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc trưng bày triển lãm pano, ảnh với chủ đề “Di sản văn hóa phi vật thể vùng đất cố đô”.

Video: Lan tỏa "Di sản văn hóa phi vật thể vùng đất cố đô".

Lan toả “Di sản văn hóa phi vật thể vùng đất cố đô”

Triển lãm diễn ra trong không gian mở ngay tại khuôn viên Cổng Nam thành Nhà Hồ với 30 pano và 60 bức ảnh được tuyển chọn công phu. Các tác phẩm phản ánh chân thực, sinh động những giá trị văn hóa phi vật thể tiêu biểu gắn với vùng đất cố đô và khu vực phụ cận, từ lễ hội truyền thống, phong tục tập quán, tín ngưỡng dân gian, nghệ thuật trình diễn, nghề thủ công đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp mang đậm sắc thái địa phương.

Lan toả “Di sản văn hóa phi vật thể vùng đất cố đô”

Không chỉ là một công trình kiến trúc bằng đá độc đáo được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa Thế giới, thành Nhà Hồ còn là không gian văn hóa sống, nơi lưu giữ hệ thống di sản văn hóa phi vật thể phong phú được cộng đồng gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Chính những giá trị ấy đã góp phần tạo nên giá trị riêng của vùng đất cố đô và trở thành nguồn tài nguyên văn hóa quý giá phục vụ phát triển bền vững.

Lan toả “Di sản văn hóa phi vật thể vùng đất cố đô”

Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu được trưng bày, triển lãm mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện hơn về đời sống văn hóa cộng đồng quanh di sản thành Nhà Hồ. Mỗi bức ảnh không chỉ ghi lại những khoảnh khắc đời thường mà còn kể những câu chuyện về sự kế thừa, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại.

Lan toả “Di sản văn hóa phi vật thể vùng đất cố đô”

Ông Nguyễn Văn Long (thứ 2 từ phải sang), Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Di sản văn hóa Thế giới thành Nhà Hồ không chỉ sở hữu những giá trị kiến trúc nổi bật mà còn bao gồm hệ thống di sản văn hóa phi vật thể vô cùng phong phú và đa dạng. Đó là các lễ hội, phong tục, tập quán và tín ngưỡng đã được hình thành, gìn giữ từ hàng nghìn năm, được các thế hệ cư dân nơi đây không ngừng bồi đắp, phát huy”.

Lan toả “Di sản văn hóa phi vật thể vùng đất cố đô”

Thông qua những bức ảnh tại triển lãm, Ban Tổ chức mong muốn quảng bá rộng rãi hơn nữa những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất cố đô đến đông đảo công chúng, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của di sản trong đời sống hôm nay.

Lan toả “Di sản văn hóa phi vật thể vùng đất cố đô”

Thầy Đỗ Trương Thuận, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Thành, xã Vĩnh Lộc cho biết: “Hoạt động này vô cùng ý nghĩa vì không chỉ giúp các em học sinh hiểu sâu hơn về kiến thức lịch sử mà còn gắn kết các em với Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ. Thông qua đó, các em sẽ trở thành những “đại sứ tuyên truyền”, góp phần phát huy giá trị và quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và thành Nhà Hồ không chỉ trong tỉnh Thanh Hóa mà còn cả trong nước và trên thế giới”.

Lan toả “Di sản văn hóa phi vật thể vùng đất cố đô”

Triển lãm “Di sản văn hóa phi vật thể vùng đất Cố đô” không chỉ là không gian giới thiệu những giá trị truyền thống mà còn là lời nhắc về trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Từ những bức ảnh giản dị nhưng giàu sức truyền cảm, những nét đẹp văn hóa của vùng đất cố đô tiếp tục được lan tỏa, góp phần khẳng định sức sống bền bỉ của di sản trong đời sống đương đại và vun đắp tình yêu di sản đối với các thế hệ hôm nay và mai sau.

Hoàng Đông - Phương Đỗ

Từ khóa:

#Di sản thế giới Thành Nhà Hồ #Di sản văn hóa phi vật thể #Ông Nguyễn Văn Long #Di sản Văn hóa thế giới #Vùng đất #Ban Quản lý #Cộng đồng #Sản xuất nông nghiệp #Bức ảnh #Phát triển bền vững

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