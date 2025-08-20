Lan tỏa cuộc thi “Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” ngành y tế lần thứ I

Hưởng ứng cuộc thi “Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” lần thứ I do Bộ Y tế phát động theo Kế hoạch số 823/KH-BYT ngày 4/7/2024 và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, ngành y tế Thanh Hóa đã tích cực triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi vòng 1 tại địa phương. Sau thời gian phát động và hướng dẫn triển khai, cuộc thi đã thu hút sự hưởng ứng tích cực của toàn ngành với 195 cơ sở y tế đăng ký tham gia dự thi (10 cơ sở tuyến tỉnh, 33 cơ sở tuyến huyện, 149 cơ sở tuyến xã và 2 bệnh viện tư nhân).

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Hà Trung (thứ 5 từ trái sang), đoạt giải nhất ở nhóm cơ sở y tế khu vực cuộc thi “Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” lần thứ I do Bộ Y tế tổ chức.

Thông qua cuộc thi, các cơ sở y tế trong tỉnh đã chủ động cải tạo cảnh quan, tăng cường trồng bổ sung cây xanh, áp dụng năng lượng tái tạo, thực hiện phân loại chất thải y tế đúng quy định, đảm bảo vệ sinh khu vực khám, chữa bệnh, khu vệ sinh và nhà để xe. Không dừng lại ở yếu tố cảnh quan, cuộc thi còn tạo động lực thúc đẩy các đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, tác phong, trang phục và thái độ ứng xử của cán bộ y tế - yếu tố quan trọng góp phần xây dựng hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, gần gũi trong mắt người dân.

Ngoài việc tự đánh giá, chấm điểm theo Bộ tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp được Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 5959/QĐ-BYT, các đơn vị tham gia còn sản xuất video truyền thông sáng tạo, thực hiện khảo sát cộng đồng qua QR-code. Việc triển khai khảo sát qua QR-code giúp đảm bảo tính minh bạch và khách quan trong quá trình đánh giá, đồng thời phát huy vai trò giám sát của người dân đối với chất lượng môi trường và dịch vụ y tế tại địa phương. Cuộc thi đã ghi nhận hàng chục nghìn lượt đánh giá hợp lệ cho thấy sự quan tâm và đồng hành mạnh mẽ từ cộng đồng.

Sau khi các đơn vị hoàn thiện hồ sơ, ban tổ chức và hội đồng giám khảo cấp tỉnh đã tổ chức chấm điểm nghiêm túc, khách quan, lựa chọn 4 cơ sở y tế đại diện cho 4 nhóm (tuyến tỉnh, khu vực, xã và tư nhân) đoạt giải nhất cấp tỉnh tham gia vòng thi cấp Bộ.

Vượt qua hơn 2.000 cơ sở y tế toàn quốc tham gia dự thi, Thanh Hóa vinh dự có 2 đơn vị xuất sắc được Bộ Y tế vinh danh tại lễ trao giải toàn quốc tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), đó là: Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, đoạt giải nhất ở nhóm cơ sở y tế khu vực; Trạm Y tế Đông Khê, đoạt giải khuyến khích ở nhóm cơ sở y tế xã. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, sáng tạo và tâm huyết của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của 2 đơn vị nói riêng và toàn ngành y tế Thanh Hóa nói chung, trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn và nhân văn.

BSCKI Nguyễn Thị Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, chia sẻ: Với sự nỗ lực không ngừng, cán bộ và nhân viên Bệnh viện Đa khoa Hà Trung đã xây dựng một môi trường y tế thân thiện, hiện đại và đã đạt được những bước tiến vượt bậc theo các tiêu chí “xanh - sạch - đẹp” của quốc gia như: khuôn viên được bố trí nhiều cây xanh tạo không gian thư giãn cho cả bệnh nhân và nhân viên; phòng bệnh luôn sạch sẽ, ngăn nắp; hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh cùng với việc quản lý chất thải y tế hiệu quả. Với phương châm “sạch để an toàn, đẹp để thân thiện”, Bệnh viện Đa khoa Hà Trung đã xây dựng môi trường khám, chữa bệnh xanh - sạch - đẹp, an toàn và thân thiện, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Thời gian tới bệnh viện sẽ tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đã đạt được và không ngừng nhân rộng các mô hình “xanh - sạch - đẹp” tại các khoa, phòng, góp phần vào mục tiêu chung xây dựng nền y tế Việt Nam ngày càng văn minh, hiện đại, an toàn và gần gũi với người bệnh.

Tiến sĩ Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết: Cuộc thi “Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” không chỉ là hoạt động thi đua đơn lẻ mà đã thực sự trở thành đòn bẩy nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, lấy người bệnh làm trung tâm. Qua cuộc thi, nhiều sáng kiến hay, mô hình hiệu quả đã được nhân rộng; ý thức trách nhiệm và sự chủ động cải tiến của mỗi cán bộ y tế ngày càng được nâng cao. Trong giai đoạn tới, ngành y tế Thanh Hóa xác định tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, coi đây là tiêu chí quan trọng song hành cùng chất lượng khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao sự hài lòng của người bệnh và uy tín ngành y trong cộng đồng. Những kết quả từ cuộc thi là bước khởi đầu tích cực trên hành trình phát triển hệ thống y tế hiện đại, nhân văn, tạo động lực phát triển hệ thống y tế bền vững.

Bài và ảnh: Tô Hà