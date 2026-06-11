Lần đầu tiên châu Âu có đại diện trong chương trình Artemis của NASA

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa lựa chọn phi hành gia người Italy Luca Parmitano làm phi công chính của sứ mệnh Artemis III, đánh dấu lần đầu tiên một phi hành gia châu Âu tham gia chương trình đưa con người trở lại Mặt Trăng của Mỹ.

Hình ảnh Mặt Trăng được quan sát từ tàu vũ trụ Orion trong sứ mệnh Artemis II. (Ảnh: THX/TTXVN)

Danh sách phi hành đoàn được NASA công bố ngày 10/6. Ngoài Parmitano, tổ bay còn có chỉ huy Randy Bresnik cùng hai chuyên gia nhiệm vụ Andre Douglas và Frank Rubio. Một phi hành gia dự bị cũng được chỉ định để sẵn sàng thay thế trong trường hợp cần thiết.

Dự kiến phóng vào năm 2027, Artemis III sẽ không hạ cánh lên Mặt Trăng như kế hoạch ban đầu mà tập trung thử nghiệm các công nghệ then chốt phục vụ các sứ mệnh tiếp theo. Phi hành đoàn sẽ bay trên quỹ đạo Trái Đất và thực hiện các bài kiểm tra ghép nối giữa tàu vũ trụ Orion với hai mẫu tàu đổ bộ Mặt Trăng thế hệ mới.

NASA cho biết đây là những thử nghiệm có ý nghĩa quyết định đối với Artemis IV, sứ mệnh dự kiến đưa con người tới khu vực cực Nam của Mặt Trăng vào năm 2028.

Việc bổ nhiệm Parmitano được xem là cột mốc quan trọng trong hợp tác không gian giữa Mỹ và châu Âu. Trước đó, phi hành gia Canada Jeremy Hansen là thành viên quốc tế đầu tiên tham gia chương trình Artemis khi góp mặt trong sứ mệnh Artemis II.

Ở tuổi 49, Parmitano là một trong những phi hành gia giàu kinh nghiệm nhất của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA). Được tuyển chọn vào đội ngũ phi hành gia từ năm 2009, ông đã hai lần thực hiện nhiệm vụ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) và tham gia nhiều chuyến đi bộ ngoài không gian phức tạp.

Năm 2013, Parmitano từng thoát khỏi một tai nạn nghiêm trọng khi hệ thống làm mát bộ đồ không gian gặp sự cố khiến nước tràn vào mũ bảo hộ trong lúc ông đang thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian kéo dài 6 giờ. Sự cố được đánh giá là có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử lý kịp thời.

Phát biểu sau khi được lựa chọn, Parmitano cho biết ông cảm thấy vinh dự khi được tham gia phi hành đoàn Artemis III và mong muốn đóng góp kinh nghiệm của mình cho sứ mệnh.

Theo Cơ quan Vũ trụ Italy, việc một phi hành gia nước này được giao vai trò quan trọng trong Artemis III là minh chứng cho vị thế ngày càng lớn của Italy và châu Âu trong các chương trình khám phá không gian có người lái của thế giới./.

Theo TTXVN